गाजियाबाद में करोड़ों के कारोबार पर संकट, नेपाल को हर साल होता है 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट

उद्यमियों को चिंता सता रही है की बिगड़ते हालात के चलते माल रास्ते में अटका हुआ है. जबकि, ऑर्डरों के लिए बनाया गया माल गोदाम में पड़ा हुआ है. तैयार हुआ माल कब एक्सपोर्ट होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हालत बिगड़ने के चलते पुराने ऑर्डर जो भी डिलीवर हो चुके हैं, उसका पेमेंट कब प्राप्त होगा इसको लेकर भी कुछ कह पाना मुश्किल है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: नेपाल के बिगड़ते हालात के चलते गाजियाबाद का व्यापार प्रभावित हो रहा है. गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के मुताबिक, हर साल गाजियाबाद से नेपाल तकरीबन 4000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है. मौजूदा समय में गाजियाबाद से नेपाल हो रही एक्सपोर्ट पर पूर्ण रूप से ब्रेक लग गया है. उद्यमियों के मुताबिक, फिलहाल नेपाल के सभी ऑर्डर होल्ड पर हैं, जो माल गाजियाबाद से निकल चुका है वो भी बॉर्डर पर फंसा हुआ है.

गाजियाबाद में करोड़ों के कारोबार पर संकट (ETV Bharat)

गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन के मुताबिक, गाजियाबाद से नेपाल को मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग गुड्स जैसे ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एग्रीकल्चर मशीनरी गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी पार्ट्स सप्लाई होते हैं. इसके अतिरिक्त छोटी बड़ी मशीन, पैकेजिंग मैटेरियल, प्लाईवुड, स्टील उत्पादन, टेक्सटाइल, दवाइयां, बाथरूम टैब आदि एक्सपोर्ट होते हैं.

"नेपाल के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन द्वारा बुधवार देर शाम पदाधिकारी के साथ बैठक की गई और मौजूदा हालात के कारण उद्योगों को होने वाले नुकसान का आकलन किया गया. गाजियाबाद से नेपाल विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और फार्मा, प्लाईवुड, बाथरूम फिटिंग मटेरियल जैसे कि Taps आदि उत्पाद एक्सपोर्ट होते हैं. मौजूदा हालात के चलते नेपाल के साथ व्यापार करने वाले उद्योग संचालक काफी चिंतीत हैं. नेपाल से सालाना तकरीबन चार हज़ार करोड़ का व्यापार होता है. यदि हालात जल्द ठीक नहीं हुई तो उद्योगों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है."-अरूण शर्मा, अध्यक्ष गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन

"गाजियाबाद इंडस्ट्रीज फेडरेशन केंद्र सरकार से मांग करती है की नेपाल के मौजूदा हालातो को लेकर भारत सरकार को वहां हालात ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए. यदि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है तो जल्द हालत ठीक होने की उम्मीद है." -कैलाश अरोड़ा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, कवि नगर इंडस्ट्रियल

"कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी औद्योगिक इकाई है. हमारे यहां बाथरूम टैब समेत विभिन्न प्रकार के बाथरूम उत्पाद तैयार किए जाते हैं. हमारा कंजाइनमेंट रास्ते में रूका हुआ है. जबकि कई उत्पाद ऐसे हैं जो कि नेपाल के लिए तैयार किए गए थे लेकिन अभी गोदाम में पड़े हुए हैं. ऑर्डर के अनुसार ही माल तैयार होता है ऐसे में अगर माल नेपाल तक नहीं पहुंच पाता है तो काफी नुकसान होगा क्योंकि लोकल मार्केट में नेपाल के लिए तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री होना संभव नहीं है. नेपाल में हिंसा शुरू होने के बाद तकरीबन 25 लख रुपए का नुकसान हो चुका है."- रवि जैन, उद्यमी

"हमारी गाजियाबाद में फैक्ट्री है. टेक्सटाइल यार्न बनाने का हम काम करते हैं. जिसका उपयोग कट्टो की सिलाई में होता है. हमारा तकरीबन 12 लाख रुपए का कच्चा माल भारत नेपाल बॉर्डर पर फंसा हुआ है. ट्रांसपोर्टर दबाव बना रहा है कि माल वापस मांगा गाड़ी खाली करनी है नहीं तो गाड़ी का किराया देना होगा. नेपाल से मिले ऑर्डर्स के लिए तैयार किया गया कच्चा माल भी गोदाम में है. स्पेशल रिटायरमेंट पर माल तैयार किया जाता है जो कि किसी और बाजार में बेचना काफी मुश्किल होता है." -शिवम गर्ग, उद्यमी

"हम सीधे नेपाल को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन हमारे कई वेंडर्स हैं जो की हमसे कच्चा माल लेते हैं और फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके नेपाल एक्सपोर्ट करते हैं. नेपाल में हालत खराब होने से एक्सपोर्ट बंद हुआ है जिसके चलते वेंडर्स अब हमसे माल नहीं ले रहे हैं. पुराने ऑर्डर भी होल्ड कर दिए गए हैं. यदि हालत जल्दी ठीक नहीं होते हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है." -जितेंद्र त्यागी, उद्यमी

