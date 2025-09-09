ETV Bharat / state

यूपी से सटे नेपाली जिलों में हिंसा; नेपाल के पूर्व पीएम के घर में लगाई आग, वाहनों को फूंका, काठमांडू एयरपोर्ट से 4 विमान लखनऊ डायवर्ट

नेपाल में हिंसक प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 9, 2025 at 6:38 PM IST 7 Min Read

बहराइच/महराजगंज/लखनऊ/लखीमपुर खीरी : यूपी से सटे नेपाली जिलों में हिंसक प्रदर्शन जारी है. लखीमपुर खीरी जिले से सटे नेपाल के धनगढ़ी में लोगों ने जमकर उत्पात मचाया. नेपाल के 6 बार के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी. उन्हें और उनकी पत्नी की पिटाई भी की. गौरीफंटा बॉर्डर पर भारत के लोगों का प्रवेश नेपाल में रोक दिया गया है. नेपाल से भी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है. बहराइच से सटे नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में युवाओं ने उपमहानगरपालिका को तोड़ने का प्रयास किया. गेट पर पत्थरों की बारिश की. हिंसक प्रदर्शन को लेकर बहराइच के रुपईडीहा, महराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया है. इसकी वजह से काठमांडू से 4 विमानों को लखनऊ डायवर्ट कर दिया है. नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइटों पर पाबंदी से हालात बिगड़ गए हैं. इसके विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. कई लोगों की जान भी जा चुकी है. सैकड़ों लोग घायल हैं. उग्र प्रदर्शन को देखते हुए महराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. बहराइच से ईटीवी भारत की टीम मंगलवार को इंडो-नेपाल सीमा पर पहुंची तो वहां सुरक्षा बल मुस्तैद दिखे. रूपईडीहा चेक पोस्ट पर कार समेत अन्य वाहनों की तलाशी ली जा रही थी. बाइक सवारों को भी पहचान पत्र देखने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा था. डॉग स्क्वायड की टीम भी अलर्ट थी. टीम चेक पोस्ट से करीब 8 किमी दूर नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में पहुंची तो वहां काफी संख्या में युवाओं की भीड़ थी. वे उपमहानगर पालिका का गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे थे. कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे. नेपालगंज में पहुंची ईटीवी भारत की टीम. (Video Credit; ETV Bharat) दुकानें बंद, बाजार में सन्नाटा : नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सड़कों पर आर्म्ड फोर्स के साथ सेना के जवानों को भी उतार दिया है. नेपालगंज में मौजूद दुकानों के शटर गिर मिले. बाजार में सन्नाटा दिखा. हालांकि सड़कों पर ई-रिक्शा समेत अन्य वाहन चल रहे थे. इस दौरान टीम ने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की. उन्होंने सोशल साइट पर बैन लगाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. कहा कि यह सरकार की तानाशाही है. ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए. लोगों के पैसे फ्रीज हो गए, सरकार ने बढ़ा दी बेरोजगारी : शाद मोहम्मद खान ने बताया कि सरकार ने यह सबसे गलत स्टेप लिया है. यह फैसला चाइना के बिहाफ पर लिया गया है. चाइना में जितने भी सोशल मीडिया एप हैं, सब बंद है, लेकिन चाइना ने इसके बदले दिया है. इससे चैट भी की जा सकती है. पैसे भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की सरकार ने क्या दिया. लोग क्रिप्टो पर माइनिंग करते थे. लोगों के पैसे फ्रीज हो गए. मेरे खुद के पैसे भी चले गए. बेरोजगारी को सरकार ने बढ़ावा दिया है. शाद ने आगे बताया कि जो लोग सोशल मीडिया से पैसा कमाते थे. उनका पैसा आना बंद हो गया. बिना किसी सूचना के इन्हें बंद किया गया. यहां की जनता ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएंगे.