यूपी से सटे नेपाली जिलों में हिंसा; नेपाल के पूर्व पीएम के घर में लगाई आग, वाहनों को फूंका, काठमांडू एयरपोर्ट से 4 विमान लखनऊ डायवर्ट

Published : September 9, 2025 at 6:38 PM IST
बहराइच/महराजगंज/लखनऊ/लखीमपुर खीरी : यूपी से सटे नेपाली जिलों में हिंसक प्रदर्शन जारी है. लखीमपुर खीरी जिले से सटे नेपाल के धनगढ़ी में लोगों ने जमकर उत्पात मचाया. नेपाल के 6 बार के पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर में आग लगा दी. उन्हें और उनकी पत्नी की पिटाई भी की. गौरीफंटा बॉर्डर पर भारत के लोगों का प्रवेश नेपाल में रोक दिया गया है. नेपाल से भी लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है. बहराइच से सटे नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में युवाओं ने उपमहानगरपालिका को तोड़ने का प्रयास किया. गेट पर पत्थरों की बारिश की.
हिंसक प्रदर्शन को लेकर बहराइच के रुपईडीहा, महराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया है. इसकी वजह से काठमांडू से 4 विमानों को लखनऊ डायवर्ट कर दिया है. नेपाल में 26 सोशल मीडिया साइटों पर पाबंदी से हालात बिगड़ गए हैं. इसके विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं. कई लोगों की जान भी जा चुकी है. सैकड़ों लोग घायल हैं. उग्र प्रदर्शन को देखते हुए महराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.
बहराइच से ईटीवी भारत की टीम मंगलवार को इंडो-नेपाल सीमा पर पहुंची तो वहां सुरक्षा बल मुस्तैद दिखे. रूपईडीहा चेक पोस्ट पर कार समेत अन्य वाहनों की तलाशी ली जा रही थी. बाइक सवारों को भी पहचान पत्र देखने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा था. डॉग स्क्वायड की टीम भी अलर्ट थी. टीम चेक पोस्ट से करीब 8 किमी दूर नेपाल के बांके जिले के नेपालगंज में पहुंची तो वहां काफी संख्या में युवाओं की भीड़ थी. वे उपमहानगर पालिका का गेट तोड़ने का प्रयास कर रहे थे. कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे.
दुकानें बंद, बाजार में सन्नाटा : नेपाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए सड़कों पर आर्म्ड फोर्स के साथ सेना के जवानों को भी उतार दिया है. नेपालगंज में मौजूद दुकानों के शटर गिर मिले. बाजार में सन्नाटा दिखा. हालांकि सड़कों पर ई-रिक्शा समेत अन्य वाहन चल रहे थे. इस दौरान टीम ने वहां के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की. उन्होंने सोशल साइट पर बैन लगाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. कहा कि यह सरकार की तानाशाही है. ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए.
लोगों के पैसे फ्रीज हो गए, सरकार ने बढ़ा दी बेरोजगारी : शाद मोहम्मद खान ने बताया कि सरकार ने यह सबसे गलत स्टेप लिया है. यह फैसला चाइना के बिहाफ पर लिया गया है. चाइना में जितने भी सोशल मीडिया एप हैं, सब बंद है, लेकिन चाइना ने इसके बदले दिया है. इससे चैट भी की जा सकती है. पैसे भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन नेपाल की सरकार ने क्या दिया. लोग क्रिप्टो पर माइनिंग करते थे. लोगों के पैसे फ्रीज हो गए. मेरे खुद के पैसे भी चले गए. बेरोजगारी को सरकार ने बढ़ावा दिया है.
शाद ने आगे बताया कि जो लोग सोशल मीडिया से पैसा कमाते थे. उनका पैसा आना बंद हो गया. बिना किसी सूचना के इन्हें बंद किया गया. यहां की जनता ने यह संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाएंगे.
ऐप बंद होने से ठप हो गया कारोबार : युवा नेता व व्यापारी दुर्गेश गुप्ता ने बताया कि 26 सोशल मीडिया साइट में से 24 बंद हो जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेसबुक-वाट्सएप के बंद होने से बहुत फर्क पड़ता है. यहां के 50 प्रतिशत लोग विदेश में काम करते हैं. लोगों के बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं. वे अपने माता-पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हैं. अब बात नहीं हो पा रही है. एक हफ्ते से परेशान हैं. इसी का उबाल सड़कों पर उतर रहा है. हमें रोटी नहीं चाहिए, डाटा चाहिए. रोटी से ज्यादा मजबूत डाटा है. ऐप से ही हम लोग व्यापार करते हैं. सोशल मीडिया भी जीवन का एक हिस्सा हो गया है. हमारी मांग है कि ऐप को चालू कर दिया जाए. जिनके वजह से लोगों की जान गई. उन्हें फांसी होनी चाहिए.
एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में उग्र हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है. जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी न हो. लगातार पड़ोसी मुल्क में हो रही गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
महराजगंज में सोनौली बॉर्डर सील, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां : नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी वहां के हालत सुधर नहीं रहे हैं. काठमांडू समेत कई जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं. विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. नेपाली सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है. भारत-नेपाल के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है. एसएसबी ने सीमा पर बैरिकेडिंग करते हुए नेपाल के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है. नेपाली वाहनों को वापस लौटा दिया जा रहा है. पैदल आने वाले यात्रियों की भी गहन जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं.
नेपाल हिंसा के कारण काठमांडू एयरपोर्ट बंद, 4 विमान लखनऊ डायवर्ट : नेपाल में चल रही उथल-पुथल के चलते काठमांडू एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन बंद कर दिया गया है. वहां विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पा रही है. एटीसी की ओर से विमानों को अन्य नजदीकी एयरपोर्ट पर भेजा जा रहा है. काठमांडू से 4 विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिए गए. इनमें दिल्ली से काठमांडू, बैंकाक से काठमांडू, दुबई से काठमांडू व मुंबई से काठमांडू जाने वाली फ्लाइटें शामिल हैं.
मंगलवार को चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइ एफ जेड 539 को डायवर्ट कर लखनऊ एयरपोर्ट पर दोपहर 3.25 बजे उतारा गया. मुंबई से काठमांडू जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई-1157 की भी लैंडिंग लखनऊ में कराई गई. इसके बाद इसे दिल्ली भेज दिया गया. दिल्ली से काठमांडू जा रही इंडिगो की उड़ान 6ई-1153 को भी दोपहर 2.40 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया. बैंकाक के डॉन मुआंग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू जा रही थाई लायन एयर की उड़ान टीएलएम- 220 को दोपहर 3.05 बजे लखनऊ में उतारा गया.
इंडिगो ने एक्स पर ट्वीट कर दी जानकारी : इंडिगो एयरलाइंस की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर काठमांडू एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन बंद होने की जानकारी दी है. यात्रियो से धैर्य रखने की अपील की है. काठमांडू आने-जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं. यदि आपकी यात्रा प्रभावित होती है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वैकल्पिक उड़ान चुन सकते हैं या धनवापसी का दावा कर सकते हैं. हम घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं. जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं. ग्राहकों नवीनतम अपडेट के लिए हमारे आधिकारिक चैनल देखते रहें.
