रामनगर: यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के तहत नेपाल से आए वनाधिकारियों का एक विशेष दल इन दिनों उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहा है. इस दौरे का उद्देश्य नेपाल में वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict) की चुनौतियों से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन के अनुभव और रणनीतियों को समझना और अपनाना है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न केवल भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से एक है. यहां का वन प्रबंधन, पेट्रोलिंग सिस्टम, ग्रासलैंड मैनेजमेंट और पर्यटन प्रबंधन मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण है. नेपाल से आए वनाधिकारी यहां इन सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वे इन्हें अपने देश के जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू कर सकें.

कॉर्बेट पहुंचा नेपाल के वनाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल (VIDEO-ETV Bharat)

कॉर्बेट प्रशासन ने दल को मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने की आधुनिक तकनीकों और समुदाय-आधारित सहभागिता के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया. टीम को बताया गया कि कैसे कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्रोन सर्विलांस जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा, टीम ने घास के मैदानों (Grassland) के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों, पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने के तरीके और जिम्मेदार पर्यटन (Responsible Tourism) को बढ़ावा देने की रणनीतियों को भी सीखा.

नेपाल के अधिकारियों ने कॉर्बेट में हो रही बाघों और अन्य वन्यजीवों की निगरानी व्यवस्था, एंटी-पोचिंग पेट्रोलिंग नेटवर्क और वन्यजीव बचाव अभियानों में अपनाए गए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम की भी सराहना की. उनका मानना है कि कॉर्बेट में अपनाया गया यह समग्र दृष्टिकोण न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ भी संतुलन बनाए रखता है.

जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रेसर्वे के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि नेपाल के वनाधिकारियों के लिए यह विजिट बेहद महत्वपूर्ण है. यहां उन्होंने मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वन्यजीव संरक्षण, ग्रासलैंड डेवलपमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे विषयों पर प्रशिक्षण लिया है. हमें उम्मीद है कि यह ज्ञान उन्हें अपने देश में भी बेहतर संरक्षण कार्य करने में मदद करेगा.

इस दौरे से साफ है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है. कॉर्बेट का यह अनुभव नेपाल के जंगलों में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है.

