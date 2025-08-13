ETV Bharat / state

कॉर्बेट पहुंचा नेपाल के वनाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल, सीख रहे वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के गुर - CORBETT NATIONAL PARK

नेपाल के वनाधिकारी का ग्रुप कॉर्बेट पार्क में वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के गुर सीख रहा है. मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर भी जानकारी ले रहे हैं.

Corbett National Park
कॉर्बेट पार्क पहुंचा नेपाल के वनाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 13, 2025 at 8:13 PM IST

3 Min Read

रामनगर: यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के तहत नेपाल से आए वनाधिकारियों का एक विशेष दल इन दिनों उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहा है. इस दौरे का उद्देश्य नेपाल में वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict) की चुनौतियों से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन के अनुभव और रणनीतियों को समझना और अपनाना है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न केवल भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से एक है. यहां का वन प्रबंधन, पेट्रोलिंग सिस्टम, ग्रासलैंड मैनेजमेंट और पर्यटन प्रबंधन मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण है. नेपाल से आए वनाधिकारी यहां इन सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वे इन्हें अपने देश के जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू कर सकें.

कॉर्बेट पहुंचा नेपाल के वनाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल (VIDEO-ETV Bharat)

कॉर्बेट प्रशासन ने दल को मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने की आधुनिक तकनीकों और समुदाय-आधारित सहभागिता के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया. टीम को बताया गया कि कैसे कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्रोन सर्विलांस जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा, टीम ने घास के मैदानों (Grassland) के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों, पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने के तरीके और जिम्मेदार पर्यटन (Responsible Tourism) को बढ़ावा देने की रणनीतियों को भी सीखा.

नेपाल के अधिकारियों ने कॉर्बेट में हो रही बाघों और अन्य वन्यजीवों की निगरानी व्यवस्था, एंटी-पोचिंग पेट्रोलिंग नेटवर्क और वन्यजीव बचाव अभियानों में अपनाए गए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम की भी सराहना की. उनका मानना है कि कॉर्बेट में अपनाया गया यह समग्र दृष्टिकोण न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ भी संतुलन बनाए रखता है.

जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रेसर्वे के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि नेपाल के वनाधिकारियों के लिए यह विजिट बेहद महत्वपूर्ण है. यहां उन्होंने मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वन्यजीव संरक्षण, ग्रासलैंड डेवलपमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे विषयों पर प्रशिक्षण लिया है. हमें उम्मीद है कि यह ज्ञान उन्हें अपने देश में भी बेहतर संरक्षण कार्य करने में मदद करेगा.

इस दौरे से साफ है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है. कॉर्बेट का यह अनुभव नेपाल के जंगलों में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है.

ये भी पढ़ें:

रामनगर: यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) के तहत नेपाल से आए वनाधिकारियों का एक विशेष दल इन दिनों उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहा है. इस दौरे का उद्देश्य नेपाल में वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict) की चुनौतियों से निपटने के लिए कॉर्बेट प्रशासन के अनुभव और रणनीतियों को समझना और अपनाना है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व न केवल भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि दुनिया के बेहतरीन टाइगर रिजर्व में से एक है. यहां का वन प्रबंधन, पेट्रोलिंग सिस्टम, ग्रासलैंड मैनेजमेंट और पर्यटन प्रबंधन मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण है. नेपाल से आए वनाधिकारी यहां इन सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि वे इन्हें अपने देश के जंगलों और संरक्षित क्षेत्रों में भी लागू कर सकें.

कॉर्बेट पहुंचा नेपाल के वनाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल (VIDEO-ETV Bharat)

कॉर्बेट प्रशासन ने दल को मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने की आधुनिक तकनीकों और समुदाय-आधारित सहभागिता के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया. टीम को बताया गया कि कैसे कॉर्बेट में कैमरा ट्रैप, जीपीएस ट्रैकिंग और ड्रोन सर्विलांस जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है. इसके अलावा, टीम ने घास के मैदानों (Grassland) के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए अपनाए जाने वाले उपायों, पर्यटकों की संख्या नियंत्रित करने के तरीके और जिम्मेदार पर्यटन (Responsible Tourism) को बढ़ावा देने की रणनीतियों को भी सीखा.

नेपाल के अधिकारियों ने कॉर्बेट में हो रही बाघों और अन्य वन्यजीवों की निगरानी व्यवस्था, एंटी-पोचिंग पेट्रोलिंग नेटवर्क और वन्यजीव बचाव अभियानों में अपनाए गए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम की भी सराहना की. उनका मानना है कि कॉर्बेट में अपनाया गया यह समग्र दृष्टिकोण न केवल वन्यजीवों की सुरक्षा करता है, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ भी संतुलन बनाए रखता है.

जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रेसर्वे के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि नेपाल के वनाधिकारियों के लिए यह विजिट बेहद महत्वपूर्ण है. यहां उन्होंने मैन-एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वन्यजीव संरक्षण, ग्रासलैंड डेवलपमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे विषयों पर प्रशिक्षण लिया है. हमें उम्मीद है कि यह ज्ञान उन्हें अपने देश में भी बेहतर संरक्षण कार्य करने में मदद करेगा.

इस दौरे से साफ है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान वन्यजीव संरक्षण के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है. कॉर्बेट का यह अनुभव नेपाल के जंगलों में भी सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

कॉर्बेट नेशनल पार्कनेपाल के वन अधिकारी पहुंचे कॉर्बेटकॉर्बेट में नेपाल के फॉरेस्ट ऑफिसरNEPAL FOREST OFFICER IN CORBETTCORBETT NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.