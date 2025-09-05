ETV Bharat / state

जादू-टोना के शक में दंपत्ति पर धारदार हथियार से हमला, पत्नी की मौत - SONBHADRA NEWS

पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश की जा रही.

पड़ोसियों ने दंपति पर किया हमला
पड़ोसियों ने दंपति पर किया हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:29 AM IST

2 Min Read

सोनभद्र: ओबरा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चक्कर में एक सनसनीखेज मामला सामने आई है. यहां एक पड़ोसी दंपति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है. फिलहाल घायल पति का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में बाबूलाल खरवार (57) अपनी पत्नी रजवंती खरवार (52) के साथ रहता है. मृतका की बेटी शांति ने बताया कि पड़ोसियों को शक था कि बाबूलाल और उसकी पत्नी जादू-टोना करती है. इसी शक के कारण गुरुवार को पड़ोसियों ने माता-पिता पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है. हमले में तीन से चार लोग शामिल है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में गांव के युवक की छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने दे दी जान, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
यह भी पढ़ें: 'मुझे बच्चा चाहिए', देवर की ख्वाहिश पर भाभी ने अस्पताल से चुराया था बच्चा, गांव में मनाया जश्न...फिर हुआ ये

सोनभद्र: ओबरा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चक्कर में एक सनसनीखेज मामला सामने आई है. यहां एक पड़ोसी दंपति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है. फिलहाल घायल पति का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में बाबूलाल खरवार (57) अपनी पत्नी रजवंती खरवार (52) के साथ रहता है. मृतका की बेटी शांति ने बताया कि पड़ोसियों को शक था कि बाबूलाल और उसकी पत्नी जादू-टोना करती है. इसी शक के कारण गुरुवार को पड़ोसियों ने माता-पिता पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है. हमले में तीन से चार लोग शामिल है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में गांव के युवक की छेड़खानी से तंग आकर किशोरी ने दे दी जान, पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप
यह भी पढ़ें: 'मुझे बच्चा चाहिए', देवर की ख्वाहिश पर भाभी ने अस्पताल से चुराया था बच्चा, गांव में मनाया जश्न...फिर हुआ ये

For All Latest Updates

TAGGED:

SONBHADRA MURDER NEWSMURDER IN SONBHADRAUP NEWSCRIME NEWSSONBHADRA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.