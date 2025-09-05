सोनभद्र: ओबरा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चक्कर में एक सनसनीखेज मामला सामने आई है. यहां एक पड़ोसी दंपति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है. फिलहाल घायल पति का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

जानकारी के अनुसार, ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव में बाबूलाल खरवार (57) अपनी पत्नी रजवंती खरवार (52) के साथ रहता है. मृतका की बेटी शांति ने बताया कि पड़ोसियों को शक था कि बाबूलाल और उसकी पत्नी जादू-टोना करती है. इसी शक के कारण गुरुवार को पड़ोसियों ने माता-पिता पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है. हमले में तीन से चार लोग शामिल है. घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया.

एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी गुलाब खरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. साथ ही मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

