हरियाणा के मंत्रियों की वॉर्निंग, "जनता के कामों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरेगी गाज"

नूंह/सोनीपतः हरियाणा सरकार के कई मंत्री इन दिनों जिलों के दौरे पर हैं. इस दौरान वे एक ओर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कटौती के फायदे बता रहे हैं. वहीं कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में कई तरह के टैक्स के माध्यम से जनता के शोषण का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच क्षेत्र में जनता की ओर से विकास और सरकारी सुविधाओं में मिलने की शिकायतों पर काफी गंभीर दिख रहे हैं. सोनीपत में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और नूंह में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जनता के कामों में लापरवाही पर अधिकारियों को सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

मंडियों में असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मंगलवार को सोनीपत में थे. वहां उन्होंने गनौर में वकीलों द्वारा एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. वे गनौर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन को 7 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया. वहीं जीएसटी के दरों में कटौती पर विपक्ष के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि "विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है. जीएसटी बदलाव से देश की जनता को बहुत फायदा होगा. 10 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था 11वे नंबर पर थी. अब चौथे स्थान पर है. मंडियों पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंडियों में कोई भी असुविधा हुई तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे. लापरवाही के लिए जिम्मेदारी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा."