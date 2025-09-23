ETV Bharat / state

हरियाणा के मंत्रियों की वॉर्निंग, "जनता के कामों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों पर गिरेगी गाज"

हरियाणा के दो मंत्रियों विपुल गोयल और राजेश नागर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

NO Negligence in public works
मंत्री विपुल गोयल और मंत्री राजेश नागर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 23, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह/सोनीपतः हरियाणा सरकार के कई मंत्री इन दिनों जिलों के दौरे पर हैं. इस दौरान वे एक ओर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी कटौती के फायदे बता रहे हैं. वहीं कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में कई तरह के टैक्स के माध्यम से जनता के शोषण का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच क्षेत्र में जनता की ओर से विकास और सरकारी सुविधाओं में मिलने की शिकायतों पर काफी गंभीर दिख रहे हैं. सोनीपत में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर और नूंह में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने जनता के कामों में लापरवाही पर अधिकारियों को सीधी कार्रवाई की चेतावनी दी है.

मंडियों में असुविधा के लिए दोषी अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: हरियाणा के खाद्य और आपूर्ति मंत्री राजेश नागर मंगलवार को सोनीपत में थे. वहां उन्होंने गनौर में वकीलों द्वारा एसोसिएशन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया. वे गनौर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन को 7 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया. वहीं जीएसटी के दरों में कटौती पर विपक्ष के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि "विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है. जीएसटी बदलाव से देश की जनता को बहुत फायदा होगा. 10 साल पहले देश की अर्थव्यवस्था 11वे नंबर पर थी. अब चौथे स्थान पर है. मंडियों पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंडियों में कोई भी असुविधा हुई तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे. लापरवाही के लिए जिम्मेदारी अधिकारी को बख्शा नहीं जायेगा."

सोनीपत में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर (Etv Bharat)

अधिकारियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी: नूंह में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "नूंह, पुन्हाना सहित सभी नगर पालिका, नगर परिषद में विकास की गति को तेज किया जाएगा. वे जल्द ही इलाके का दौरा करेंगे और एक दिन मेवात के शहरी विकास को लेकर अधिकारियों- कर्मचारियों के साथ बैठक करेंगे. किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों की मनमानी को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी शहरी विकास में रोड़ा बने हुए हैं, उन पर गाज गिरनी तय है.

विपुल गोयल (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में कांग्रेस पर जमकर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, GST दरों में कटौती के लिए मोदी सरकार की तारीफ

For All Latest Updates

TAGGED:

विपुल गोयलराजेश नागरHARYANA MINISTER VIPUL GOELHARYANA MINISTER RAJESH NAGARHARYANA MINISTERS WARNING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

"गोल्डन गर्ल" जैस्मिन लंबोरिया का भिवानी में ग्रैंड वेलकम, ईटीवी भारत से बोली - अब ओलंपिक मेडल लाने की ख्वाहिश

"कचरा लाओ, फ्री खाना पाओ", करनाल की सुमन डांगी 500 ग्राम वेस्ट के बदले दे रही लाजवाब फूड की थाली

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

पंचरवाले से बना फैक्ट्री मालिक, करोड़ों का कारोबार, हिसार के कुलदीप का कमाल, दूसरों के लिए बने मिसाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.