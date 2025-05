ETV Bharat / state

इतना बड़ा अस्पताल और ऐसी लापरवाही! चूहों ने मरीज के पैर की चार उंगलियों को कुतर दिया - RAT BITES IN HOSPITAL

अस्पताल में चूहों ने मरीज का कुतरा उंगली ( ETV Bharat )

पटना: अस्पतालों में लापरवाही की घटनाएं तो कई बार सुनने को मिलती हैं, लेकिन पटना के प्रतिष्ठित नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हैरत कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पैर की चार उंगलियों को चूहों ने कुतर डाला, वह भी रात के समय, जब मरीज नींद की हालत में था. चूहों ने मरीज का कुतरा उंगली: दरअसल, मरीज अवधेश कुमार पिछले सप्ताह एनएमसीएच में पैर के ऑपरेशन के लिए एडमिट हुए थे. वह डायबिटीज से पीड़ित है और उनका एक पैर पहले से नहीं है. डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण उनके दूसरे पैर में भी समस्या आ गई थी. इसके बाद एनएमसीएच के हड्डी रोग विभाग में डॉक्टर शंभू कुमार की यूनिट में एडमिट हुए थे. चूहा (ETV Bharat) अब चूहों ने मरीज के पैर को निशाना बनाया: वहां ऑपरेशन के बाद हड्डी रोग विभाग के वार्ड में बेड संख्या 55 पर एडमिट थे. इसी दौरान रात के समय जब सभी लोग सो रहे थे, तब चूहों ने मरीज के पैर को निशाना बनाया और उसकी चार उंगलियां बुरी तरह चबा डालीं. सुबह जब परिजन देखने पहुंचे तो उन्होंने यह भयावह दृश्य देखा और तत्काल हंगामा शुरू कर दिया. अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.

