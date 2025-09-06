ETV Bharat / state

कोडरमा में रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज हटाने के दौरान लापरवाही, मालगाड़ी पर गिरा हिस्सा

कोडरमा में रेलवे की लापरवाही दिखी है. यहां फुट ओवर ब्रिज हटाते समय उसका एक हिस्सा मालगाड़ी पर गिर गया.

RAILWAY STATION IN KODERMA
मालगाड़ी पर गिरा ब्रिज का हिस्सा (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 6, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read

कोडरमा: रेलवे की एक गंभीर लापरवाही कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दिखी है. यहां पुराने फुट ओवर ब्रिज को हटाने के दौरान ब्रिज का एक हिस्सा काटते समय ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) वायर को नुकसान पहुंचा. इस दौरान लोहे का हिस्सा नीचे खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पर जा गिरा. इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना का विवरण

कोडरमा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं. इसी कड़ी में जर्जर हो चुके लोहे के फुट ओवर ब्रिज को हटाने का काम किया जा रहा था. कार्य के दौरान क्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ब्रिज का हिस्सा ओएचई वायर से टकराया और मालगाड़ी के डिब्बे पर गिर गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था.

जानकारी देते संवाददाता भोला शंकर सिंह (ईटीवी भारत)

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

हैरानी की बात यह रही कि घटना के समय रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे, फिर भी सुरक्षा नियमों की जमकर अनदेखी की गई. मजदूरों को बिना हेलमेट, ग्लव्स या अन्य सुरक्षा उपकरणों के जोखिम भरा काम करने के लिए मजबूर किया गया. यह लापरवाही रेलवे के कार्यों में सुरक्षा मानकों की कमी को उजागर करती है.

रेलवे अधिकारियों की सफाई

जब इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो वे पहले तो मीडिया से बचते नजर आए. हालांकि, धनबाद रेल मंडल के सीनियर डीएन-2 आशीष कुमार ने बताया कि क्रेन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि ब्रिज का हिस्सा मालगाड़ी पर गिर गया था. लेकिन रेलवे की यह सफाई सुरक्षा में हुई चूक को नजरअंदाज नहीं कर सकती.

ये भी पढ़ें:

कोडरमा को मिली नई ट्रेन की सौगात, गयाजी से पीएम मोदी ने वैशाली-गया-कोडरमा बौद्ध सर्किट एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी

कोडरमा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस, लोगों का मुफ्त में हो रहा बेहतर इलाज

For All Latest Updates

TAGGED:

कोडरमा में रेलवे स्टेशनरेलवे की लापरवाहीकोडरमा में फुट ओवर ब्रिज हादसामालगाड़ी पर गिरा ब्रिज का हिस्साRAILWAY STATION IN KODERMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.