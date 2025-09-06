कोडरमा में रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज हटाने के दौरान लापरवाही, मालगाड़ी पर गिरा हिस्सा

ETV Bharat / state

मालगाड़ी पर गिरा ब्रिज का हिस्सा ( ईटीवी भारत )

कोडरमा: रेलवे की एक गंभीर लापरवाही कोडरमा रेलवे स्टेशन पर दिखी है. यहां पुराने फुट ओवर ब्रिज को हटाने के दौरान ब्रिज का एक हिस्सा काटते समय ओएचई (ओवरहेड इलेक्ट्रिक) वायर को नुकसान पहुंचा. इस दौरान लोहे का हिस्सा नीचे खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे पर जा गिरा. इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना का विवरण

कोडरमा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं. इसी कड़ी में जर्जर हो चुके लोहे के फुट ओवर ब्रिज को हटाने का काम किया जा रहा था. कार्य के दौरान क्रेन में तकनीकी खराबी के कारण ब्रिज का हिस्सा ओएचई वायर से टकराया और मालगाड़ी के डिब्बे पर गिर गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नीचे काम कर रहे मजदूरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था.

जानकारी देते संवाददाता भोला शंकर सिंह (ईटीवी भारत)

सुरक्षा मानकों की अनदेखी