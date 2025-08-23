ETV Bharat / state

पिता ने चंदा इकट्ठा करके बेटी को भेजा युएई, नीतू सिंह ने एशियाई योगासन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, बिना ट्रेनिंग के सिर्फ वीडियो देखकर हासिल की कामयाबी - NEETU WON GOLD IN UAE

युएई के फुजैराह अमीरात में आयोजित एशियाई योगासन चैंपियनशिप में यूपी की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता

ETV Bharat
नीतू सिंह ने बढ़ाया यूपी का मान (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 23, 2025 at 12:22 AM IST

2 Min Read

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर के देवमई ब्लॉक के ग्राम मीराई गांव की रहने वाली 19 वर्ष की नीतू सिंह ने युएई के फुजैराह अमीरात में आयोजित एशियाई योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया है. बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीतू सिंह ने बिना किसी ट्रेनिंग के यह सफलता सिर्फ फोन पर वीडियो देख-देखकर हासिल की है. नीतू का अगला लक्ष्य है देश के लिए ओलंपिक में मेडेल जीतना.

नीतू सिंह का संघर्ष सिर्फ ट्रेनिंग लेने तक ही सीमित नहीं था बल्कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी को चैपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए युएई के फुजैराह अमीरात भेज सके. लेकिन बेटी के हौसले को देखते हुए पिता जितेंद्र सिंह गौतम ने भी हिम्मत नहीं हारी और क्राउड फंडिंग का सहारा लिया. इसमें उनको कामयाबी मिली और इतने रकम इकट्ठा हो गए कि वह नीतू को युएई भेज सके.

पांच बहनों में सबसे छोटी नीतू ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नीतू ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और संयम का परिचय दिया. लयबद्ध और जोड़ी योग में स्वर्ण पदक जीते हैं. टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल और ईरान के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया था.

चैंपियनशिप का आयोजन 9-10 अगस्त 2025 को फुजैराह अमीरात के जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था. क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमद अल शर्की के संरक्षण में एशियाई योगासन खेल महासंघ (AYSF) द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी. एशिया के प्रमुख प्रतिस्पर्धी योग आयोजनों में से एक के रूप में इसकी मान्यता है. यह एथलीटों को सटीकता, लचीलेपन और सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है.

नीतू सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया. जिले कि बिटिया नीतू सिंह ने अपनी इस उपलब्धि से ना सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. उसकी इस कामयाबी पर पिता जितेंद्र सिंह गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं है.

ये भी पढ़े:पिता की किराने की दुकान, बेटे को मिली 53 लाख की नौकरी; पढ़िए प्रयागराज के MNNIT टॉपर वैभव कंसल की सफलता की कहानी

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर के देवमई ब्लॉक के ग्राम मीराई गांव की रहने वाली 19 वर्ष की नीतू सिंह ने युएई के फुजैराह अमीरात में आयोजित एशियाई योगासन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दुनियाभर में भारत का नाम रोशन किया है. बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीतू सिंह ने बिना किसी ट्रेनिंग के यह सफलता सिर्फ फोन पर वीडियो देख-देखकर हासिल की है. नीतू का अगला लक्ष्य है देश के लिए ओलंपिक में मेडेल जीतना.

नीतू सिंह का संघर्ष सिर्फ ट्रेनिंग लेने तक ही सीमित नहीं था बल्कि उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी को चैपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए युएई के फुजैराह अमीरात भेज सके. लेकिन बेटी के हौसले को देखते हुए पिता जितेंद्र सिंह गौतम ने भी हिम्मत नहीं हारी और क्राउड फंडिंग का सहारा लिया. इसमें उनको कामयाबी मिली और इतने रकम इकट्ठा हो गए कि वह नीतू को युएई भेज सके.

पांच बहनों में सबसे छोटी नीतू ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नीतू ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा और संयम का परिचय दिया. लयबद्ध और जोड़ी योग में स्वर्ण पदक जीते हैं. टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल और ईरान के एथलीटों ने भी हिस्सा लिया था.

चैंपियनशिप का आयोजन 9-10 अगस्त 2025 को फुजैराह अमीरात के जायद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था. क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन हमद अल शर्की के संरक्षण में एशियाई योगासन खेल महासंघ (AYSF) द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के खेल मंत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी. एशिया के प्रमुख प्रतिस्पर्धी योग आयोजनों में से एक के रूप में इसकी मान्यता है. यह एथलीटों को सटीकता, लचीलेपन और सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है.

नीतू सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने कौशल और समर्पण का परिचय दिया. जिले कि बिटिया नीतू सिंह ने अपनी इस उपलब्धि से ना सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. उसकी इस कामयाबी पर पिता जितेंद्र सिंह गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं है.

ये भी पढ़े:पिता की किराने की दुकान, बेटे को मिली 53 लाख की नौकरी; पढ़िए प्रयागराज के MNNIT टॉपर वैभव कंसल की सफलता की कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

NEETU WON GOLD MEDALASIAN YOGA CHAMPIONSHIPCOMPETITION IN FUJAIRAH EMIRATE UAEयूपी की बेटी ने युएई में जीता गोल्डNEETU WON GOLD IN UAE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.