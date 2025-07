ETV Bharat / state

NEET-UG Exam: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 75 छात्रों को मिलेगा री-एग्जाम का मौका - HIGH COURT INDORE BENCH

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 1, 2025 at 9:47 AM IST | Updated : July 1, 2025 at 9:55 AM IST 2 Min Read

इंदौर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को आदेश दिए हैं कि प्रदेश के 75 छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा दोबारा कराई जाए. कोर्ट ने आदेश दिए कि 3 जून से पहले याचिका दायर करने वाले छात्र-छात्राओं को दोबारा परीक्षा होगी. कोर्ट ने माना कि छात्रों की कोई गलती नहीं थी और उन्हें अंधेरे में परीक्षा देने को मजबूर किया गया, जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ. बता दें नीट यूजी परीक्षा के दौरान इंदौर के कई सेंटरों पर छात्रों को बिजली कटौती सहित कई तरह की अवस्थाओं का सामना करना पड़ा था. जिसको लेकर उन्होंने एडवोकेट मृदुल भटनागर के माध्यम से इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिछले दिनों अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सोमवार को लेकर कोर्ट ने इसको लेकर आदेश जारी किए. अब री-एग्जाम के नतीजों के बाद होगी शुरू काउंसलिंग NEET-UG की काउंसलिंग 1 जुलाई 2025 से शुरू होनी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के चलते काउंसलिंग की प्रक्रिया टल गई है. कोर्ट ने कहा है कि एमसीसी द्वारा शुरू की जाने वाली नीट यूजी 2025 काउंसलिंग अब दोबारा परीक्षा के रिजल्ट पर पर निर्भर करेगी. इससे 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा.

