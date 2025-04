ETV Bharat / state

NEET 2025 का सबसे बड़ा बदलाव क्या?, क्या फायदा-नुकसान, समझिए एक्सपर्ट से - NEET EXAM 2025

नीट परीक्षा में क्या बदलाव हुए, जानिए. ( photo credit: etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 20, 2025 at 8:27 AM IST | Updated : April 20, 2025 at 8:45 AM IST 5 Min Read

लखनऊ: नीट 2025 (Neet Exam 2025) अगले महीने आयोजित होने जा रही है. नीट के प्रश्न पत्र यानी की पैटर्न में बदलाव हुआ है. पेपर में हुए इस बदलाव के बारे में बहुत से ऐसे छात्र-छात्राएं हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है. ऐसे में अभ्यर्थियों को एक महीने के भीतर ही तैयारी करनी है. चिकित्सा शिक्षाविद बताते हैं कि इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है. बदलाव के कारण इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं.



क्या बदलाव हुआः चिकित्सा शिक्षाविद शाहनवाज खान ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार नीट 2025 के पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है. इस बदलाव के दो पहलू है. एक पहलू सकारात्मक है और एक पहलू नकारात्मक है. सकारात्मक पहलू में यह है कि इस बार पिछले वर्ष की तरह मेरिट बहुत अधिक नहीं जाएगी क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है. नकारात्मक पहलू है कि पहले नीट में 3 घंटे 20 मिनट का समय अभ्यर्थियों को मिलता था.लेकिन, इस बार अभ्यर्थियों को तीन घंटे मिलेंगे. पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट नहीं मिलेंगे. नीट परीक्षा को लेकर छात्र और शिक्षक ये बोले. (video credit: etv bharat)

लखनऊ: नीट 2025 (Neet Exam 2025) अगले महीने आयोजित होने जा रही है. नीट के प्रश्न पत्र यानी की पैटर्न में बदलाव हुआ है. पेपर में हुए इस बदलाव के बारे में बहुत से ऐसे छात्र-छात्राएं हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है. ऐसे में अभ्यर्थियों को एक महीने के भीतर ही तैयारी करनी है. चिकित्सा शिक्षाविद बताते हैं कि इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है. बदलाव के कारण इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं.



क्या बदलाव हुआः चिकित्सा शिक्षाविद शाहनवाज खान ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बार नीट 2025 के पेपर पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है. इस बदलाव के दो पहलू है. एक पहलू सकारात्मक है और एक पहलू नकारात्मक है. सकारात्मक पहलू में यह है कि इस बार पिछले वर्ष की तरह मेरिट बहुत अधिक नहीं जाएगी क्योंकि परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है. नकारात्मक पहलू है कि पहले नीट में 3 घंटे 20 मिनट का समय अभ्यर्थियों को मिलता था.लेकिन, इस बार अभ्यर्थियों को तीन घंटे मिलेंगे. पेपर पढ़ने के लिए 20 मिनट नहीं मिलेंगे. नीट परीक्षा को लेकर छात्र और शिक्षक ये बोले. (video credit: etv bharat) कब 20 मिनट अतिरिक्त मिलना शुरू हुआ थाः उन्होंने बताया कि कोरोना काल में एनटीए ने 20 मिनट अतिरिक्त देने का निर्णय लिया था. तभी से 3 घंटा 20 मिनट अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए दिया जाता था. इस बार एनटीए ने अतिरिक्त 20 मिनट हटा दिए हैं. एक बार फिर से परीक्षा का समय 3 घंटे निर्धारित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि समय का निर्धारित होने से एक फायदा यह है कि इस बार बहुत अधिक मेरिट नहीं जाएगी. पिछले वर्ष कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे और मेरिट बहुत अधिक चली गई थी. इसके बाद दोबारा से री एग्जाम कराया गया था लेकिन, इस बार ऐसी मेरिट अधिक नहीं जाएगी. नीट की तैयारी करती छात्रा. (photo credit: etv bharat) इस वर्ष कितने अभ्यर्थी देंगे टेस्टः इस बार उन्होंने बताया कि नीट 2025 में करीब 24 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. वहीं, 26 लाख अभ्यर्थियों ने नीट-2024 में आवेदन किया था. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अभ्यर्थियों के आवेदन की संख्या कम हुई है. नीट परीक्षा की तैयारी करता छात्र. (photo credit: etv bharat) कितने प्रश्न आएंगे: उन्होंने बताया कि नीट यूजी 2025 प्रश्न पत्र में तीन सेक्शन से प्रश्न होते हैं. ये प्रश्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से होते हैं. नीट परीक्षा में कुल 180 प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए उम्मीदवारों को तीन घंटे का समय मिलेगा. नीट परीक्षा कुल 720 अंकों के लिए होगी.



तीन घंटे पहले जरूर पहुंचेंः उन्होंने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा देने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिपोर्टिंग टाइम में बदलाव किया गया है. पहले एग्जाम से 2 घंटे पहले गेट खोला जाता था. अब 3 घंटे पहले ही परीक्षा सेंटर खोल दिया जाएगा.







छात्र क्या बोलेः नीट की तैयारी कर रहे हैं मोहम्मद अरशद ने ने कहा कि परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ है. इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा. इस बार मेरिट बहुत अधिक नहीं जाएगी. पिछली बार मेरिट बहुत अधिक गई थी. रोज करीब 10 से 12 घंटे पढ़ाई होती है. इंस्टीट्यूट में टीचर्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं. प्रैक्टिस पेपर को अधिक सॉल्व कर रहे हैं ताकि 3 घंटे में सारे प्रश्न हल करने की आदत पड़ जाए. कोशिश कर रहे हैं कि अब नए विषय को हाथ न लगाना पड़े, जितनी चीजें साल भर में तैयार की है उसी को रिवाइज कर रहे हैं.





छात्रा क्या बोलीः सलवा अफताब अली ने कहा कि परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसके फायदे और नुकसान दोनों है क्योंकि पहले हमें 20 मिनट अधिक मिलता था लेकिन इस बार 20 मिनट अधिक नहीं मिलेगा. फायदा यह है कि इस बार मेरिट बहुत अधिक नहीं जाएगी. कोशिश है कि जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन कर लें. जहां कंफ्यूजन होता है. वहां टीचर्स से पूछते हैं. अब सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं. इसमें हम प्रैक्टिस पेपर को अधिक सॉल्व कर रहे हैं.





एक्सपर्ट की खास सलाह

1. अभी तक जो पढ़ा है उसी का रीविजन करें. अनावश्यक नए विषय पर ध्यान न दें.

2. अब समय अधिक नहीं है. ऐसे में नए चैप्टर पढ़ने की वजह प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें.

3. तीन घंटे का समय निर्धारित करें. तीन घंटे में प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें.

4. तीन घंटे में सारे प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करें. इससे अभ्यर्थी की आदत पड़ी रहेगी.

5. बहुत अधिक तनाव न लें.

6. सेहत का ध्यान रखें, जूस, फल और हरी पत्तेदार सब्जियों आदि का सेवन करते रहें.







ये भी पढ़ेंः नागरी प्रचारिणी सभा में 100 साल बाद फिर से छपने लगीं किताबें; नए कलेवर में पढ़ने को मिलेंगी अमीर खुसरो-रामचंद्र शुक्ल जैसे साहित्यकारों की रचनाएं ये भी पढ़ेंः बदायूं में समधी संग भागने वाली महिला पहुंची थाने, बोली- पति करता है मारपीट, साथ नहीं रहना



Last Updated : April 20, 2025 at 8:45 AM IST