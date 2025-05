ETV Bharat / state

नीट यूजी 2025: लखनऊ-प्रयागराज में कितने अभ्यर्थी दे रहे टेस्ट, क्या-क्या ले जाने से रोका? जानिए - NEET UG EXAM 2025

नीट यूजी एग्जाम 2025. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 4, 2025 at 4:31 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 4:40 PM IST 4 Min Read

लखनऊ/प्रयागराज: राजधानी में रविवार को नीट यूजी 2025 (Neet UG Exam 2025) आयोजित हो रहा है. इस टेस्ट में 35000 से ज्यादा छात्र-छात्राएं इस बार भाग ले रहे हैं. यह टेस्ट दोपहर दो बजे से शुरू हो गया है.





तीन घंटे पहले से एंट्री: इस बार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने से तीन घंटे पहले ही छात्रों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. लखनऊ में कुल 73 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है. कई चरणों में अभ्यर्थियों की चेकिंग करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है.



सीएम दे चुके हैं सख्त निर्देशः नीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि बेहद सतर्कता बरती जाए. किसी कीमत पर धांधली नहीं होने पाए. इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम सेंटर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है.





बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद एंट्रीः मेन गेट पर पहले अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा रही है. उसके बाद बायोमेट्रिक हाजिरी और फिर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले फिर से चेकिंग हो रही है. कई परीक्षा केंद्रों पर तो अभिभावकों और पुलिस में बहस भी हुई. अभिभावकों का आरोप है कि गेट से ही पुलिस उन्हें खदेड़ दे रही है. वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों को अपना सामान रखने में कुछ सेंटर्स पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा.







सीसीटीवी से निगरानीः परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है. हर परीक्षा केंद्र पर काफी संख्या में सीसीटीवी लगाए गए हैं. पुलिस के साथ ही अच्छी खासी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. आसपास सभी फोटोकॉपी की दुकानें बंद करवाईं गई हैं.





अभ्यर्थियों की सघन चेकिंगः परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई. किसी भी अभ्यर्थी को जांच के बिना अंदर नहीं भेजा गया. मेन एंट्री गेट पर सबसे पहले चेकिंग की गई. सिर्फ एडमिट कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो,एक पोस्टकार्ड साइज फोटो और एक वैध आईडी कार्ड ले जाने की अनुमति दी गई. इसके बाद मेटल डिटेक्टर से सघन तलाशी ली गई.



ये सामान अंदर नहीं ले जाने दियाः कोई भी मैटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहां तक की पेन भी ले जाने की इजाजत नहीं दी गई. तीसरे स्तर पर बायोमेट्रिक जांच की जा रही है. इसमें रेटिना स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट मैच किया जा रहा है. इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेस्क पर चेकिंग हो रही है. सभी के साइन और डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं. परीक्षा कक्ष में एंट्री से पहले कक्ष निरीक्षक एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन करने के बाद ही प्रवेश दे रहे हैं.

Last Updated : May 4, 2025 at 4:40 PM IST