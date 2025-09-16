ETV Bharat / state

NEET UG 2025: राजस्थान की काउंसलिंग में दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, सरकारी MBBS सीट केवल 557

राजस्थान की दूसरे राउंड काउंसलिंग में 2511 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन में होगा , लेकिन इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट केवल 557 है.

NEET UG 2025
नीट यूजी 2025 के परीक्षार्थी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 2:23 PM IST

कोटा: NEET UG के परिणाम के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. इसमें ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा काउंसलिंग के अलावा 85 प्रतिशत स्टेट कोटा काउंसलिंग भी चल रही है. दोनों की काउंसलिंग का दूसरा राउंड चल रहा है. इसी के तहत राजस्थान की दूसरे राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स घोषित की गई है. इस मैट्रिक्स के अनुसार दूसरे राउंड में कुल 2511 MBBS सीटों पर प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम फीस वाली MBBS सीटें केवल 557 हैं. पहले राउंड में प्रवेश पाए उम्मीदवारों के रेजिग्नेशन (यदि कोई चाहता है) के बाद नई सीट मैट्रिक्स 19 सितंबर को फिर जारी की जाएगी. हालांकि, इसमें केवल कुछ ही सीटें बढ़ने की संभावना है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सीट मैट्रिक्स श्रेणी के अनुसार जारी की गई है. इसमें MBBS की सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की 2511 और डेंटल कॉलेजों की 724 सीटें घोषित की गई हैं. इसके अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 1048 सीटें हैं, लेकिन इनमें से सरकारी सीटें केवल 557 हैं. सरकारी कॉलेजों की फीस सवा लाख रुपए सालाना है. जबकि मैनेजमेंट कोटे की 121 और NRI कोटे की 370 सीटें शामिल हैं. सरकारी कॉलेजों में MBBS की मैनेजमेंट सीट की फीस 10 लाख रुपए सालाना और NRI सीट की लगभग 30 लाख रुपए सालाना है.

मिश्रा ने बताया कि निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 1463 सीटें हैं, जिनमें जनरल कोटे की 1159 और मैनेजमेंट कोटे की 304 सीटें शामिल हैं. निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस 20 से लेकर 36 लाख रुपए सालाना तक है. इसी तरह, BDS कोर्स के लिए सरकारी डेंटल कॉलेजों की कुल 60 सीटें हैं. वहीं निजी डेंटल कॉलेजों में BDS कोर्स के लिए जनरल कोटे की 550 और मैनेजमेंट कोटे की 114 सीटें शामिल हैं.

25 सितंबर को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: पारिजात मिश्रा ने बताया कि 19 से 22 सितंबर के बीच उम्मीदवारों की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया चलेगी. उम्मीदवारों द्वारा जमा की गई पसंद 22 सितंबर को रात 11:45 बजे ऑटो-लॉक हो जाएगी. वहीं, 25 सितंबर को काउंसलिंग बोर्ड दूसरे राउंड काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपनी वेबसाइट पर घोषित करेगा.

जिन उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटित होगा, उन्हें 26 से 30 सितंबर के बीच शैक्षणिक ब्लॉक, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज? जयपुर में अपने मूल दस्तावेजों और सिक्योरिटी डिपॉजिट की स्लिप के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा. टोंक व जैसलमेर के दो नवनिर्मित सरकारी मेडिकल कॉलेज, जोधपुर के एक सरकारी डेंटल कॉलेज और दो निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज बलवीर सिंह तोमर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जयपुर और गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जयपुर भी दूसरे राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया में पहली बार शामिल होंगे.

