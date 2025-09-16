ETV Bharat / state

NEET UG 2025: राजस्थान की काउंसलिंग में दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, सरकारी MBBS सीट केवल 557

कोटा: NEET UG के परिणाम के अनुसार मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है. इसमें ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटा काउंसलिंग के अलावा 85 प्रतिशत स्टेट कोटा काउंसलिंग भी चल रही है. दोनों की काउंसलिंग का दूसरा राउंड चल रहा है. इसी के तहत राजस्थान की दूसरे राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स घोषित की गई है. इस मैट्रिक्स के अनुसार दूसरे राउंड में कुल 2511 MBBS सीटों पर प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इनमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कम फीस वाली MBBS सीटें केवल 557 हैं. पहले राउंड में प्रवेश पाए उम्मीदवारों के रेजिग्नेशन (यदि कोई चाहता है) के बाद नई सीट मैट्रिक्स 19 सितंबर को फिर जारी की जाएगी. हालांकि, इसमें केवल कुछ ही सीटें बढ़ने की संभावना है. निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सीट मैट्रिक्स श्रेणी के अनुसार जारी की गई है. इसमें MBBS की सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की 2511 और डेंटल कॉलेजों की 724 सीटें घोषित की गई हैं. इसके अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 1048 सीटें हैं, लेकिन इनमें से सरकारी सीटें केवल 557 हैं. सरकारी कॉलेजों की फीस सवा लाख रुपए सालाना है. जबकि मैनेजमेंट कोटे की 121 और NRI कोटे की 370 सीटें शामिल हैं. सरकारी कॉलेजों में MBBS की मैनेजमेंट सीट की फीस 10 लाख रुपए सालाना और NRI सीट की लगभग 30 लाख रुपए सालाना है. पढ़ें: NEET UG 2025: देश में बढ़ गई है 2470 MBBS सीट्स, अब 1.20 लाख से ज्यादा