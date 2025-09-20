ETV Bharat / state

NEET UG 2025: दूसरे राउंड में राजस्थान में MBBS की 2678, NRI 275 सीट पर अब 1.08 करोड़ फीस

राजस्थान के दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स में सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेज की 2678 व डेंटल की 728 सीटों की घोषणा की गई है.

NEET UG 2025
ETV Bharat Rajasthan Team

September 20, 2025

कोटा: नीट यूजी 2025 स्टेट कोटा काउंसलिंग के द्वितीय राउंड के लिए राजस्थान नीट यूजी मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन काउंसलिंग बोर्ड ने शनिवार को सीट मैट्रिक्स जारी कर दी. इसमें एमबीबीएस व बीडीएस की सीट मैट्रिक्स जारी की गई है.

निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सीट मैट्रिक्स कैटेगरी के अनुसार जारी की गई है, इसमें एमबीबीएस की सरकारी व निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की 2678 व डेंटल कॉलेज की 728 सीटों की घोषणा की गई है. मिश्रा ने बताया कि राजस्थान व राजस्थान राज्य के बाहर के कैंडिडेट्स, जिनके पास नॉन रेजिडेंट इंडियन (एनआरआई) का स्टेटस है, उनकी राजमेस द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में प्रति वर्ष फीस में भी कमी की गई है.

राज्य कैबिनेट के अनुमोदन के बाद अब ये फीस 23 लाख 93 हजार रुपए के आसपास रह जाएगी. इससे पहले कैंडिडेट्स को तकरीबन 31 लाख रुपए सालाना फीस का भुगतान करना पड़ता था. पहले यह 1.40 करोड़ थी, जिसके बाद अब 1.08 करोड़ रह जाएगी. इस फैसले के बाद अन्य राज्य के एनआरआई कैंडिडेट्स भी अब उक्त फीस पर प्रवेश ले पाएंगे.

मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जनरल सीट्स के लिए 21 से 22 लाख से 25 लाख रुपए और मैनेजमेंट कोटे में फीस 27 से 30 लाख रुपए सालाना है. मिश्रा के अनुसार एमबीबीएस की सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कुल 1160 सीटें हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट 661, गवर्नमेंट मैनेजमेंट सीट 124 व एनआरआई कोटे की 375 सीटें शामिल हैं. प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 1518 सीटें हैं, जिनमें जनरल सीट कोटा की 1207 व मैनेजमेंट कोटा की 311 सीटें शामिल हैं. इसी प्रकार बीडीएस कोर्स के लिए सरकारी डेंटल कॉलेज की 63 सीटें शामिल हैं. प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में बीडीएस कोर्स के लिए जनरल सीट 551, मैनेजमेंट कोटा की 114 सीटें शामिल हैं.

राउंड 2 काउंसलिंग के लिए सीट मैट्रिक्स

कोटासीट
सरकारी फीस661
सरकारी मैनेजमेंट124
सरकारी एनआरआई 375
प्राइवेट कॉलेज जनरल सीट1207
प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट311
सरकारी कॉलेज बीडीएस63
प्राइवेट कॉलेज बीडीएस जनरल 551
प्राइवेट कॉलेज बीडीएस मैनेजमेंट114

