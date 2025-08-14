ETV Bharat / state

NEET UG 2025 सीट अलॉटमेंट: MCC ने पहले राउंड में कैंडिडेट को दी राहत, अब 22 अगस्त तक कर सकेंगे जॉइनिंग - NEET UG 2025

पहले राउंड में जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट की गई है, अब वे 22 अगस्त तक जॉइनिंग कर सकेंगे.

NEET UG 2025
नीट यूजी 2025 (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 9:32 PM IST

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल काउंसिल कमेटी के 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के तहत पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी किया गया था. इन कैंडिडेट्स के लिए जॉइनिंग डेट 18 अगस्त दी गई थी, लेकिन इस बीच तीन छुट्टियां आ रही थीं. साथ ही अन्य तरह की परेशानियां भी आ रही थी. एसएमएस मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इन छात्रों को राहत देते हुए जॉइनिंग की डेट को चार दिन बढ़ा दिया है. अब कैंडिडेट्स 22 अगस्त तक अलॉट किए गए मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकेंगे. इसके बाद रिपोर्ट व जॉइनिंग कर चुके कैंडिडेट का डेटा मेडिकल कॉलेज को वेरीफाई करना होगा. जिसे 23 अगस्त तक एमसीसी को भेजना होगा.

19 अगस्त को मेडिकल एग्जामिनेशन: एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट के पहले कई बार शेड्यूल में बदलाव किया गया है. इसके चलते एम्स ने भी अपने शेड्यूल में बदलाव किया. रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार दिल्ली एम्स में 14 से 18 अगस्त के बीच ही कैंडिडेट्स को रिपोर्ट करना होगा. रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार रिपोर्टिंग करने वाले कैंडिडेट्स का 19 अगस्त को मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा.

पढ़ें: NEET UG 2025: पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट, 3597 रैंक पर AIIMS और 21190 पर मिला सरकारी कॉलेज - NEET UG 2025

एम्स में 28 अगस्त से क्लासेस शुरू: देव शर्मा ने बताया कि जारी किए गए रिपोर्टिंग शेड्यूल के अनुसार कैंडिडेट के लिए डायरेक्टर, डीन व जनरल ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन 21 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. इसके बाद 22 से 27 अगस्त के मध्य भी अन्य ओरिएंटेशन होंगे. जिनमें सम्मिलित होना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगा. ओरिएंटेशन के बाद 28 अगस्त से एम्स दिल्ली में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की क्लासेस शुरू हो जाएगी.

