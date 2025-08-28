ETV Bharat / state

MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद - NEET UG 2025

सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट वैरिफाई की तारीख 9 सितंबर दोपहर 12:00 बजे तक. सीट अलॉटमेंट का परिणाम 9 सितंबर के बाद...

NEET UG 2025
दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2025 at 2:46 PM IST

कोटा: नीट यूजी 2025 के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की सेंट्रल काउंसलिंग एमबीबीएस एडमिशन के लिए चल रही है. फिलहाल सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड का रिपोर्टिंग 22 अगस्त तक थी. अब दूसरे राउंड का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट का परिणाम 9 सितंबर के बाद ही जारी हो सकता है.

कोटा के निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि मेडिकल काउंसिल कमेटी ने गुरुवार दोपहर को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए "पर्सन विथ डिसेबिलिटी" (PwD) कैंडिडेट्स के लिए सर्टिफिकेट वैरिफाई की तारीख 9 सितंबर दोपहर 12:00 बजे तक कर दी गई है. इसके साथ ही पहले से जारी किए गए 16 डेजिग्नेटिड सेंटर्स के अलावा 13 नए बना दिए गए हैं. मिश्रा ने बताया कि सर्टिफिकेट वैरिफाई की टाइमलाइन को बढ़ाने से काउंसलिंग के सीट अलॉटमेंट पर फर्क पड़ सकता है. ऐसे में दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 9 सितंबर के बाद ही होगा. यह फर्क 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग के तहत भी होगा. ऐसे में यह संभावना अब बन गई है कि 9 सितंबर के बाद ही सेंटर और स्टेट काउंसलिंग में दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा.

यह बनाए गए हैं 13 डेजिग्नेटिड सेंटर्स : मिश्रा ने बताया कि 13 नए केंद्र में भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जाकर वेरिफिकेशन करवा सकते हैं. जिनमें सैफई मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद, सिविल हॉस्पिटल सूरत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल राजकोट, असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी, सिलचर मेडिकल कॉलेज सिलचर, मदुरई मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर मदुरई, कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज, तंजौर मेडिकल कॉलेज, एम्स मंगलगिरी गुंटुर और जोरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फल्कोन मिजोरम शामिल है. कैंडिडेट को अपने दस्तावेजों के साथ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड ले जाना होगा.

दूसरे राउंड के शेड्यूल इंतजार कर रहे हैं कैंडिडेट : एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि सेंट्रल काउंसलिंग का दूसरा राउंड में रिपोर्टिंग 22 अगस्त को खत्म हो गई थी. इसके बाद सभी कैंडिडेट दूसरे राउंड की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं. लगभग सभी स्टेटस में 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत भी दूसरा राउंड की रिपोर्टिंग खत्म हो गई है. वहां भी दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी होना है. इस हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन, फीस डिपॉजिट, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया अगस्त के अंतिम और सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू होगी.

