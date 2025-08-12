ETV Bharat / state

NEET UG 2025: पहले राउंड का सीट एलॉटमेंट, 3597 रैंक पर AIIMS और 21190 पर मिला सरकारी कॉलेज

एमबीबीएस एडमिशन की सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड में ऑल इंडिया रैंक 48 तक दिल्ली एम्स (जनरल कैटेगरी) में अलॉट किया गया है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 10:18 PM IST

कोटा: नीट यूजी 2025 के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल काउंसिल कमेटी की ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट मंगलवार को जारी किया गया. इसके तहत ऑल इंडिया रैंक 48 तक दिल्ली एम्स जनरल कैटेगरी में अलॉट किया गया है. इसके अलावा सरकारी एमबीबीएस की सीट की क्लोजिंग रैंक 21190 रही. दूसरी तरफ दिल्ली एम्स को छोड़कर देश के शेष एम्स की बात की जाए, तो उनमें 3597 रैंक तक भी जनरल कोटे में सीट अलॉट की गई है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि इसके तहत एमबीबीएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी में 21190, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 25599, ओबीसी कैटेगरी में 21452, एससी में 110389, एसटी में 145625 क्लोजिंग रैंक रही. आपको बता दें कि लंबे समय से एमसीसी के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट का इंतजार कैंडिडेट कर रहे थे. शेड्यूल को पांच बार आगे बढ़ाया गया. इस सीट अलॉटमेंट और काउंसलिंग में केंद्रीय संस्थान एम्स, जिपमेर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज व ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, अन्य अखिल भारतीय मेडिकल व डेंटल कॉलेज के साथ चुनिंदा केंद्रीय नर्सिंग संस्थानों की काउंसलिंग एक कॉमन पोर्टल (एमसीसी) पर हो रही है.

एम्स दिल्ली के बाद जोधपुर को कैंडिडेट ने दी प्राथमिकता: पारिजात मिश्रा ने बताया कि आल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी में 48, ईडब्ल्यूएस में 254, ओबीसी में 206, एससी में 644 व एसटी कैटेगरी में 1405 क्लोजिंग रैंक रही. जबकि अन्य एम्स में जनरल कैटेगरी में 3597, ईडब्ल्यूएस में 6467, ओबीसी में 4627, एससी में 33807 व एसटी कैटेगरी में 55735 क्लोजिंग रैंक रही. एम्स दिल्ली के बाद राजस्थान का एम्स जोधपुर कैंडिडेट की पसंद रहा है. इसकी जनरल कैटेगरी में 392, ईडब्ल्यूएस में 1153, ओबीसी में 766, एससी में 6920 व एसटी कैटेगरी में 7353 क्लोजिंग रैंक रही.

छुट्टियों के बीच कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा मुश्किल: पारिजात मिश्रा ने बताया कैंडिडेट्स को 16 अगस्त तक की रिपोर्टिंग का समय दिया गया है. इस बीच स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी का अवकाश भी आ रहा है. ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिलने की हो सकती है. कैंडिडेट्स को बैंकों से फीस के डिमांड ड्राफ्ट भी बनाने में समस्या हो सकती है. दूसरी तरफ कॉलेज अलाॅटेड कैंडिडेट्स को अपना व्यक्तिगत अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. यह कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध है. इसके बाद उन्हें एमसीसी जॉइनिंग और रिपोर्टिंग शेड्यूल के अनुसार एलॉटेड कॉलेज जाना होगा. इसके साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फीस के साथ खुद मौजूद भी रहना होगा.

यह रहेगी आगे की प्रक्रिया:

  1. स्टूडेंट्स अपने अलाॅटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं.
  2. संतुष्ट होने पर एलॉटेड कॉलेज में जाकर सैकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं.
  3. फ्री एग्जिट वाला कैंडिडेट द्वितीय राउण्ड में दोबारा भाग ले सकता है.
  4. अपग्रेड वाला कैंडिडेट नई चॉइस भर सैकंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकता है.

ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में सरकारी सीट की क्लोजिंग रैंक:

कैटेगिरी NEET रैंक
जनरल21190
ईडब्ल्यूएस 25599
ओबीसी21452
एससी 110389
एसटी 145625

दिल्ली एम्स की क्लोजिंग रैंक:

कैटेगिरी NEET रैंक
जनरल48
ईडब्ल्यूएस 254
ओबीसी206
एससी 644
एसटी 1405

अन्य एम्स की क्लोजिंग रैंक

कैटेगिरी NEET रैंक
जनरल3597
ईडब्ल्यूएस 6467
ओबीसी4627
एससी 33807
एसटी 55735

