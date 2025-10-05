ETV Bharat / state

नीट यूजी 2025 : राजस्थान की काउंसलिंग के तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी, 17 को सीट एलॉटमेंट

काउंसलिंग के तीसरे राउंड का शेड्यूल जारी ( ETV Bharat Kota, File Photo )

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर सेंट्रल और स्टेट कोटा की काउंसलिंग चल रही है. इसके तहत राजस्थान स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी किया गया है. राजस्थान मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड 2025 में जारी शेड्यूल के अनुसार, तीसरा राउंड 5 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा. 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन, 13 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग और 17 अक्टूबर को सीट अलॉटमेंट का नतीजा जारी किया जाएगा. इसके बाद 18 से 22 तक रिपोर्टिंग चलेगी. इस दौरान दिवाली का त्योहार रहेगा. निजी कोचिंग संस्थान की कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि 5 अक्टूबर को प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी की जाएगी. साथ ही रजिस्ट्रेशन 5 से 8 अक्टूबर रात 11:55 तक होंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस कैंडिडेट 8 अक्टूबर को शाम 5:00 बजे तक ही जमा कर सकेंगे. इसके बाद दिव्यांग, डिफेंस, पैरामिलिट्री व एनआरआई कैंडिडेट का वेरिफिकेशन लिस्ट 9 अक्टूबर को होगा. 10 अक्टूबर को सब कैंडीडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. पढ़ें: NEET UG 2025: तीसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स में 4128 MBBS सीट, AIIMS की 99