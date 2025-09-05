कोटा : नीट यूजी के परिणाम के आधार पर राजस्थान की 85 % स्टेट कोटा सीटों के काउंसलिंग के लिए दूसरे राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. राजस्थान स्टेट मेडिकल डेंटल काउंसलिंग बोर्ड के जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार 6 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है. वही काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट का परिणाम 19 सितंबर को जारी होगा. काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सीट अलॉटमेंट चाहने वाले कैंडिडेट्स इसके लिए 10 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस काउंसलिंग में राजस्थान के जैसलमेर और टोंक के सरकारी मेडिकल कॉलेज को दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल किया गया है. दोनों को हाल ही में नेशनल मेडिकल कमिश्नन ने लेटर ऑफ परमिशन जारी किया था. इन दोनों में 50-50 एमबीबीएस सीट की स्वीकृति दी गई है. ऐसे में इन मेडिकल कॉलेज की सीट्स भी जोड़ी जानी है, यानी सरकारी, मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा तीनो की मिलाकर करीब 85 सीट सरकारी जुड़ेगी.

यह 6 सितंबर को जारी होने वाली दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स में जुड़कर आएगी. इस सीट मैट्रिक्स से ही सामने आएगा कि राजस्थान में राजकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय में कितनी सरकारी, एनआरआई और मैनेजमेंट फीस वाली सीट्स है. इसमें राउंड वन के बाद शेष और राउंड 2 में नई जुड़ी सीट जोड़ी जाएंगी.

राजस्थान NEET UG काउंसलिंग 2025 राउंड 2 का पूरा शेड्यूल :-