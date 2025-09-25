NEET UG 2025: सेंट्रल काउंसलिंग से ऊंची गई राजस्थान के दूसरे राउंड की कटऑफ, 541 अंक पर सीट एलॉटमेंट
राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सरकारी फीस पर सीट अलॉटमेंट 16814 रैंक पर हुआ है.
Published : September 25, 2025 at 10:31 PM IST
कोटा: राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है. इस सीट अलॉटमेंट में पहले राउंड से दूसरे राउंड में ज्यादा अंतर नहीं आया है. लेकिन जनरल कैटेगरी के बॉय कैंडिडेट को सरकारी एमबीबीएस सीट का एलॉटमेंट 16814 रैंक पर हुआ है, इस पर 541 अंक हैं. अन्य अंक पर जनरल कैटेगरी गर्ल्स को 16486 रैंक पर यह सीट मिली है.
निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान की काउंसलिंग की दूसरे राउंड की कट ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग की कट ऑफ से काफी ऊपर गई है. ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा सेंट्रल काउंसलिंग में 529 के नीट यूजी स्कोर पर भी सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था. जिसमें क्लोजिंग रैंक 24949 थी, लेकिन राजस्थान की काउंसलिंग में दूसरे राउंड में 541 अंक वाले कैंडिडेट को ही सीट मिल पाई है.
स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग के दूसरे राउंड राजस्थान की गुरुवार को जारी हुई. सीट अलॉटमेंट में मैनेजमेंट कोटा सीट की बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी के बॉयज कैंडिडेट को 505 अंक के साथ 46874 रैंक पर सीट मिल गई है. इसी तरह से जनरल गर्ल्स को इसी अंक पर 46880 रैंक पर सीट मिली है. एनआरआई कोटे में राज्य के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को सीट मिल गई है. जहां ऑल इंडिया रैंक 1257354 पर कोटे में आखिरी सीट का अलॉटमेंट मिला है. साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रेणी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर कैंडिडेट्स की अंतिम पसंद रहा.
इन बातों का रखें ध्यान:
- रिजल्ट्स डिक्लेरेशन के बाद कैंडिडेट 26 से 30 सितम्बर के बीच ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे.
- स्वयं के रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी व पासवर्ड से जनरेट होगा.
- ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सरकारी व प्राइवेट मेडिकल, डेंटल कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें 26 से 30 सितम्बर के बीच अकादमिक ब्लॉक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थिति देनी होगी.
- कैंडिडेट को दो-तीन सेट्स में अपने सब्मिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी लेकर जाना है.
- फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 3 पर दिए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो सेट स्वप्रमाणित फोटोकॉपी अलॉटमेंट लेटर में वर्णित शुल्क का ऑनलाइन पेमेंट की स्लिप भी साथ लाना होगा.
सरकारी फीस पर एमबीबीएस सीट पर यह रही दूसरे राउंड की कटऑफ:
|कैटिगरी
|क्लोजिंग रैंक
|NEET UG स्कोर
|जनरल बॉयज
|16814
|541
|जनरल गर्ल्स
|16486
|541
|ओबीसी बॉयज
|16931
|541
|ओबीसी गर्ल्स
|16866
|541
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|19319
|537
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|20153
|535
|एमबीसी बॉयज
|21194
|534
|एमबीसी गर्ल्स
|24409
|529
|एससी बॉयज
|97555
|466
|एससी गर्ल्स
|96705
|466
|एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज
|112771
|458
|एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स
|112771
|456
|एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज
|310342
|352
|एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स
|315828
|350
सरकारी मैनेजमेंट एमबीबीएस सीट पर यह रही दूसरे राउंड की कटऑफ:
|कैटिगरी
|क्लोजिंग रैंक
|NEET UG स्कोर
|जनरल बॉयज
|46874
|505
|जनरल गर्ल्स
|46880
|505
|ओबीसी बॉयज
|47417
|504
|ओबीसी गर्ल्स
|47660
|504
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|56552
|496
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|56738
|496
|एमबीसी बॉयज
|71896
|484
|एमबीसी गर्ल्स
|99468
|476
|एससी बॉयज
|318468
|349
|एससी गर्ल्स
|331214
|344
|एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज
|248172
|381
|एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स
|249789
|380
|एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज
|1270515
|119
|एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स
|1302525
|115