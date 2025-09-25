ETV Bharat / state

NEET UG 2025: सेंट्रल काउंसलिंग से ऊंची गई राजस्थान के दूसरे राउंड की कटऑफ, 541 अंक पर सीट एलॉटमेंट

कोटा: राजस्थान नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हो गया है. इस सीट अलॉटमेंट में पहले राउंड से दूसरे राउंड में ज्यादा अंतर नहीं आया है. लेकिन जनरल कैटेगरी के बॉय कैंडिडेट को सरकारी एमबीबीएस सीट का एलॉटमेंट 16814 रैंक पर हुआ है, इस पर 541 अंक हैं. अन्य अंक पर जनरल कैटेगरी गर्ल्स को 16486 रैंक पर यह सीट मिली है.

निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान की काउंसलिंग की दूसरे राउंड की कट ऑफ सेंट्रल काउंसलिंग की कट ऑफ से काफी ऊपर गई है. ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा सेंट्रल काउंसलिंग में 529 के नीट यूजी स्कोर पर भी सरकारी एमबीबीएस कॉलेज मिल गया था. जिसमें क्लोजिंग रैंक 24949 थी, लेकिन राजस्थान की काउंसलिंग में दूसरे राउंड में 541 अंक वाले कैंडिडेट को ही सीट मिल पाई है.

स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग के दूसरे राउंड राजस्थान की गुरुवार को जारी हुई. सीट अलॉटमेंट में मैनेजमेंट कोटा सीट की बात की जाए, तो जनरल कैटेगरी के बॉयज कैंडिडेट को 505 अंक के साथ 46874 रैंक पर सीट मिल गई है. इसी तरह से जनरल गर्ल्स को इसी अंक पर 46880 रैंक पर सीट मिली है. एनआरआई कोटे में राज्य के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को सीट मिल गई है. जहां ऑल इंडिया रैंक 1257354 पर कोटे में आखिरी सीट का अलॉटमेंट मिला है. साथ ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रेणी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर कैंडिडेट्स की अंतिम पसंद रहा.