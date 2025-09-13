ETV Bharat / state

NEET UG 2025: MCC ने फिर शुरू की दूसरे राउंड की काउंसलिंग, 17 सितंबर को होगा सीट एलॉटमेंट जारी

कोटा: नीट यूजी परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग चल रही है. जिसके तहत 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड को स्थगित किया गया था. अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इसका दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 17 सितंबर को किया जाएगा. इसके साथी 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग की भी तारीखों का ऐलान किया है. जिनके बीच में ही स्टेट मेडिकल डेंटल बोर्ड को यह काउंसलिंग संपन्न करवानी है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार सेंट्रल काउंसलिंग में चॉइस फीलिंग और लॉकिंग की फैसिलिटी 15 सितंबर तक मिलेगी. जिसमें कैंडिडेट 14 सितंबर दोपहर 1 से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक लॉकिंग कर सकेंगे. सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 15 और 16 सितंबर को रहेगा. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 17 सितंबर को जारी होगा. 18 से 25 सितंबर तक रिपोर्टिंग और जॉइनिंग रहेगी. इसी तरह से सेंट्रल काउंसलिंग में तीसरे राउंड 29 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच रहेगी और लास्ट जॉइनिंग डेट 17 अक्टूबर रहेगी. जबकि चौथा यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 22 से 29 अक्टूबर के बीच रहेगा और लास्ट जॉइनिंग डेट 5 नवंबर होगी. मेडिकल कॉलेज में नया शैक्षणिक सत्र 22 सितंबर से चलेगा.