ETV Bharat / state

NEET UG 2025: MCC ने फिर शुरू की दूसरे राउंड की काउंसलिंग, 17 सितंबर को होगा सीट एलॉटमेंट जारी

मेडिकल काउंसिल कमेटी ने दूसरे राउंड का दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके तहत सीट अलॉटमेंट 17 सितंबर को किया जाएगा.

NEET UG 2025
नीट यूजी 2025 (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 13, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नीट यूजी परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग चल रही है. जिसके तहत 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड को स्थगित किया गया था. अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इसका दोबारा शेड्यूल जारी कर दिया है. जिसके तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट 17 सितंबर को किया जाएगा. इसके साथी 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग की भी तारीखों का ऐलान किया है. जिनके बीच में ही स्टेट मेडिकल डेंटल बोर्ड को यह काउंसलिंग संपन्न करवानी है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि नए शेड्यूल के अनुसार सेंट्रल काउंसलिंग में चॉइस फीलिंग और लॉकिंग की फैसिलिटी 15 सितंबर तक मिलेगी. जिसमें कैंडिडेट 14 सितंबर दोपहर 1 से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक लॉकिंग कर सकेंगे. सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 15 और 16 सितंबर को रहेगा. सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 17 सितंबर को जारी होगा. 18 से 25 सितंबर तक रिपोर्टिंग और जॉइनिंग रहेगी. इसी तरह से सेंट्रल काउंसलिंग में तीसरे राउंड 29 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच रहेगी और लास्ट जॉइनिंग डेट 17 अक्टूबर रहेगी. जबकि चौथा यानी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 22 से 29 अक्टूबर के बीच रहेगा और लास्ट जॉइनिंग डेट 5 नवंबर होगी. मेडिकल कॉलेज में नया शैक्षणिक सत्र 22 सितंबर से चलेगा.

पढ़ें: NEET UG 2025: एमसीसी ने एमबीबीएस काउंसलिंग का दूसरा राउंड किया स्थगित, शैक्षणिक सत्र भी बढ़ सकता है आगे

इन तारीखों के बीच होगी स्टेट काउंसलिंग: पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने 85 फीसदी स्टेट कोटा काउंसलिंग के तहत स्टेट काउंसलिंग की टेंटेटिव तारीख का भी ऐलान किया है. जिसके तहत दूसरे राउंड की काउंसलिंग 15 से 25 सितंबर के बीच चलेगी. जिसकी लास्ट डेट रिपोर्टिंग 30 सितंबर रहेगी. तीसरा राउंड 6 से 17 अक्टूबर के बीच में करना है और इसकी लास्ट जॉइनिंग डेट 22 अक्टूबर रहेगी. चौथा या स्ट्रे वैकेंसी राउंड 25 से 29 अक्टूबर के बीच होगा. जिसकी लास्ट जॉइनिंग डेट 5 नवंबर रहेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

SECOND ROUND OF COUNSELLINGSECOND ROUND SEAT ALLOTMENT DATEMCC RESUMES 2ND ROUND COUNSELLINGNEW ACADEMIC SESSIONNEET UG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कोटा होकर गुजरेगी कोलकाता-वड़ोदरा दिवाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देख लें रूट और टाइमटेबल

ADR Reports: दानवीरों ने भरा रिजनल पार्टियों का खजाना, जानें कितना कमाया और गंवाया

Gmail में आया नया ‘Purchases’ टैब, डिलीवरी ट्रैक करना अब और आसान

पुरानी कारों का फिटनेस टेस्ट होगा महंगा! वाहन मालिकों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.