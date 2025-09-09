ETV Bharat / state

NEET UG 2025: एमसीसी ने एमबीबीएस काउंसलिंग का दूसरा राउंड किया स्थगित, शैक्षणिक सत्र भी बढ़ सकता है आगे

NEET UG 2025 काउंसलिंग ( ETV Bharat (Symbolic )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 9, 2025 at 5:20 PM IST 2 Min Read

कोटा: देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन के लिए चल रही मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की सेंट्रल काउंसलिंग को स्थगित किया कर दिया गया है. एमसीसी ने इसके लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग राउंड-2 को स्थगित कर दिया गया है. इसका नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा. दूसरे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नई एमबीबीएस व बीडीएस सीटों के जोड़े जाने की प्रक्रिया और एनआरआई कैंडीडेट्स के दिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के पूरी नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है. एमसीसी के नोटिफिकेशन में तेलंगाना व कर्नाटक के नए मेडिकल संस्थानों की नई 197 एमबीबीएस व बीडीएस सीटें शामिल की गई हैं. नई जोड़ी गई सीटों में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद की 9 सीट हैं. इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी की डीम्ड व पेड 158 और एनआरआई की 30 सीट हैं. पढ़ें: NEET UG 2025: दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स जारी, MBBS की 7794 सरकारी सीट, यहां सस्ती फीस