ETV Bharat / state

NEET UG 2025: एमसीसी ने एमबीबीएस काउंसलिंग का दूसरा राउंड किया स्थगित, शैक्षणिक सत्र भी बढ़ सकता है आगे

एमसीसी ने ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग राउंड-2 को स्थगित कर दिया गया है.

NEET UG 2025 counselling
NEET UG 2025 काउंसलिंग (ETV Bharat (Symbolic)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 9, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन के लिए चल रही मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की सेंट्रल काउंसलिंग को स्थगित किया कर दिया गया है. एमसीसी ने इसके लिए दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा मेडिकल-डेंटल काउंसलिंग राउंड-2 को स्थगित कर दिया गया है. इसका नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा. दूसरे नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नई एमबीबीएस व बीडीएस सीटों के जोड़े जाने की प्रक्रिया और एनआरआई कैंडीडेट्स के दिए दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया के पूरी नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है.

एमसीसी के नोटिफिकेशन में तेलंगाना व कर्नाटक के नए मेडिकल संस्थानों की नई 197 एमबीबीएस व बीडीएस सीटें शामिल की गई हैं. नई जोड़ी गई सीटों में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद की 9 सीट हैं. इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी की डीम्ड व पेड 158 और एनआरआई की 30 सीट हैं.

पढ़ें: NEET UG 2025: दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स जारी, MBBS की 7794 सरकारी सीट, यहां सस्ती फीस

22 सितंबर से भी आगे बढ़ सकता है शैक्षणिक सत्र: देव शर्मा ने बताया कि एमसीसी के शेड्यूल के अनुसार 3 से लेकर 21 सितंबर तक काउंसलिंग चलनी थी. जिसमें प्रतिभागी कैंडिडेट्स को 4 से 9 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करना था. चॉइस फिलिंग व लॉकिंग फैसिलिटी 9 सितंबर तक चलनी थी. ऐसे में देश के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 22 सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है, लेकिन अब इसमें देरी होगी. इसके पहले 5 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू होना था. काउंसलिंग में देरी के चलते पहले भी इसे आगे बढ़ाया था.

पढ़ें: आयुष काउंसलिंग 2025: BAMS, BHMS, BUMS, BSMS प्रथम राउंड काउंसलिंग परिणाम घोषित

दिव्यांगता सर्टिफिकेट वेरीफाई के लिए पांच नए संस्थान: देव शर्मा ने बताया कि मेडिकल काउंसिल कमेटी ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए 5 नए मेडिकल संस्थानों को भी अधिकृत किया गया है. इससे पहले 28 मेडिकल संस्थान अधिकृत थे, अब इनकी संख्या 33 हो चुकी है. नए जुड़े संस्थानों में डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी उत्तराखंड, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शिमला, हिमाचल, डॉ राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कांगड़ा, टांडा, हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड और पंडित बीडी शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रोहतक, हरियाणा शामिल है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MBBS COUNSELING POSTPONEDSECOND ROUND OF MBBS COUNSELLINGACADEMIC SESSION OF MBBSनीट यूजी 2025NEET UG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आज देश को मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, जानें सांसद कैसे डालेंगे वोट

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

explained: क्यों बढ़ रही हैं AC ब्लास्ट की घटनाएं, जानिए इस समस्या से कैसे बचें और क्या सावधानियां बरतें

हिमालय को लांघ तिब्बत पहुंचा मॉनसून! साइंटिस्ट ने किया बड़ा दावा, खतरा भी जताया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.