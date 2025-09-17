सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 24939 रैंक पर MBBS सीट, AIIMS 5761 पर
जनरल कोटे को 24949 ऑल इंडिया रैंक तक सीट अलॉट हुई, जबकि दिल्ली एम्स में 48 रैंक तक ही जनरल कैटेगरी में सीट मिल पाई.
September 17, 2025
कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल काउंसलिंग में ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट आज जारी हो गया है. जिसके अनुसार सेंट्रल काउंसलिंग में जनरल कोटे को 24949 ऑल इंडिया रैंक तक भी सीट अलॉट हुई है. जबकि दिल्ली एम्स में 48 ऑल इंडिया रैंक तक ही जनरल कैटेगिरी में सीट मिल पाई है. इसी तरह से दूसरे एम्स में 5761 तक भी एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि 24949 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कोटे से नागालैंड इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पेरीफेरी कोहिमा मिला है. इस रैंक पर नीट का स्कोर 529 है, जबकि 5761 रैंक पर एम्स मदुरई अलॉट किया गया है.
ईडब्ल्यूएस को 28920 यानि 524 अंक, ओबीसी कैटेगरी को 25108 यानि 528, एससी में 132649 यानि 443 और एसटी कैटेगरी 156601 यानि 429 अंक पर सीट अलॉट हो गई है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 821077 क्लोजिंग रैंक रही है.
राजस्थान के पहली बार आल इंडिया काउंसलिंग में शामिल नए मेडिकल कॉलेज टोंक क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी में 15204 और जैसलमेर की 14877 रही है. इसी प्रकार 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगरी मे 47936 क्लोजिंग रैंक रही है. डीम्ड डेंटल कॉलेज की 837317 क्लोजिंग रैंक रही है.
सीट एलॉटेड कैंडिडेट को यह अपनानी होगी प्रक्रिया :
- कॉलेज अलाॅटेड कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा. यह कैंडिडेट पोर्टल पर उपलब्ध मिलेगा.
- एमसीसी के जारी किए गए जॉइनिंग शेड्यूल के अनुसार अपने एलॉटेड कॉलेज में स्वयं रिपोर्ट करना होगा.
- ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ-साथ फीस डिपॉजिट भी करनी होगी.
- एमसीसी का द्वितीय राउंड काउंसलिंग है. इसमें फ्री एग्जिट का भी कोई विकल्प नहीं है.
- ऐसे कैंडिडेट्स जो अपने अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, वे एग्जिट विथ फॉरफिटर ऑफ सिक्योरिटी डिपाजिट के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं.
- ऐसे में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी डिपाजिट जब्त हो जाएगी, लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स तृतीय राउंड मे दोबारा सिक्योरिटी डिपाजिट जमा करके काउन्सलिंग में शामिल हो सकते है.
- ऐसे कैंडिडेट जो अपने अलॉटेड कॉलेज से सतुष्ट है, वे उस कॉलेज मे जाकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं.
- वे अगले तीसरे राउंड मे भी जाने के इच्छुक है तो उन्हें इस बारे मे अपने कॉलेज मे एडमिशन ऑफिसर को बताना होगा, लेकिन साथ ही में उन्हें अपने सब ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स व कॉलेज फीस भी डिपाजिट करनी होगी.
ऑल इंडिया 15 प्रतिशत कोटे में एमबीबीएस कोर्स के लिए :
- जनरल - 24949
- ईडब्ल्यूएस - 28920
- ओबीसी - 25108
- एससी - 132649
- एसटी - 156601
दिल्ली एम्स में :
- जनरल - 48
- ईडब्ल्यूएस - 254
- ओबीसी - 207
- एससी - 644
- एसटी - 1405
अन्य एम्स में :
- जनरल - 5761
- ईडब्ल्यूएस - 7417
- ओबीसी - 6456
- एससी - 43997
- एसटी - 63378
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में :
- जनरल - 1606
- ईडब्ल्यूएस - 2284
- ओबीसी - 2260
- एससी - 15798
- एसटी - 28782
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोंक की क्लोजिंग रैंक :
- जनरल - 15204
- ईडब्ल्यूएस - 16971
- ओबीसी - 15470
- एससी - 93550
- एसटी - 96928
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर की क्लोजिंग रैंक :
- जनरल - 14877
- ईडब्ल्यूएस - 15346
- ओबीसी - 15215
- एससी - 93826
15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस :
- जनरल कैटेगरी - 47936
- ईडब्ल्यूएस - 54132
- ओबीसी - 50293
- एससी - 176287
- एसटी - 231324