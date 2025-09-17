ETV Bharat / state

सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 24939 रैंक पर MBBS सीट, AIIMS 5761 पर

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल काउंसलिंग में ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट आज जारी हो गया है. जिसके अनुसार सेंट्रल काउंसलिंग में जनरल कोटे को 24949 ऑल इंडिया रैंक तक भी सीट अलॉट हुई है. जबकि दिल्ली एम्स में 48 ऑल इंडिया रैंक तक ही जनरल कैटेगिरी में सीट मिल पाई है. इसी तरह से दूसरे एम्स में 5761 तक भी एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि 24949 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कोटे से नागालैंड इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पेरीफेरी कोहिमा मिला है. इस रैंक पर नीट का स्कोर 529 है, जबकि 5761 रैंक पर एम्स मदुरई अलॉट किया गया है.

ईडब्ल्यूएस को 28920 यानि 524 अंक, ओबीसी कैटेगरी को 25108 यानि 528, एससी में 132649 यानि 443 और एसटी कैटेगरी 156601 यानि 429 अंक पर सीट अलॉट हो गई है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 821077 क्लोजिंग रैंक रही है.

राजस्थान के पहली बार आल इंडिया काउंसलिंग में शामिल नए मेडिकल कॉलेज टोंक क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी में 15204 और जैसलमेर की 14877 रही है. इसी प्रकार 15 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटे की बीडीएस सीटों में जनरल कैटेगरी मे 47936 क्लोजिंग रैंक रही है. डीम्ड डेंटल कॉलेज की 837317 क्लोजिंग रैंक रही है.

सीट एलॉटेड कैंडिडेट को यह अपनानी होगी प्रक्रिया :