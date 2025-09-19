ETV Bharat / state

सेंट्रल काउंसलिंग में MBBS व BDS की आवंटित सीट से फ्री एग्जिट व रेजिग्नेशन शुरू

कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल डेंटल काउंसलिंग में रिजाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत कैंडिडेट अपने मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) के ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा के राउंड एक और दो में आवंटित एमबीबीएस और बीडीएस सीट से रिजाइन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया शुक्रवार दोपहर दो बजे से शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कैंडिडेट 24 सितंबर शाम 6 बजे तक रिजाइन कर सकेंगे.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एक नोटिफिकेशन शुक्रवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी ऑफिशियल-वेबसाइट पर जारी किया है. एमसीसी के जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कैंडिडेट आवंटित मेडिकल संस्थान में उपस्थित होकर ही रिजाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

