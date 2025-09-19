सेंट्रल काउंसलिंग में MBBS व BDS की आवंटित सीट से फ्री एग्जिट व रेजिग्नेशन शुरू
MCC के ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा के राउंड एक और दो में आवंटित एमबीबीएस और बीडीएस सीट से रिजाइन कर सकते हैं. प्रक्रिया शुरू...
Published : September 19, 2025 at 7:37 PM IST
कोटा: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के परिणाम के आधार पर चल रही मेडिकल डेंटल काउंसलिंग में रिजाइन प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके तहत कैंडिडेट अपने मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) के ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा के राउंड एक और दो में आवंटित एमबीबीएस और बीडीएस सीट से रिजाइन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया शुक्रवार दोपहर दो बजे से शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कैंडिडेट 24 सितंबर शाम 6 बजे तक रिजाइन कर सकेंगे.
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में एक नोटिफिकेशन शुक्रवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने अपनी ऑफिशियल-वेबसाइट पर जारी किया है. एमसीसी के जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कैंडिडेट आवंटित मेडिकल संस्थान में उपस्थित होकर ही रिजाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
रिजाइनिंग की प्रक्रिया के तहत आवंटित मेडिकल-संस्थान एमसीसी-पोर्टल से रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन जनरेट किया जाएगा. इस ऑनलाइन जनरेट किए गए रेजिग्नेशन लेटर के तहत किए गए रिजाइन ही मान्य होंगे. वहीं, एलॉट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में 25 सितंबर तक रिपोर्टिंग और जॉइनिंग करना है.
नोटिफिकेशन के अनुसार काउंसलिंग राउंड 1 व 2 से रिजाइनिंग इस तरह से होगी :
- राउंड-1 से सीट आवंटन के बाद राउंड-2 में जिन कैंडिडेट की सीट अपग्रेड नहीं हुई है, वे फ्री एग्जिट कर सकते हैं. फ्री एग्जिट में किसी भी प्रकार पेनल्टी राशि नहीं वसूली जाती है.
- राउंड-2 से फ्रेश-अलॉटमेंट होने व आवंटित सीट को ज्वाइन करने के बाद भी इच्छुक विद्यार्थी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी राशि जप्त होगी.
- राउंड-1 से राउंड-2 में जिन कैंडिडेट की सीट अपग्रेड हुई है. अपग्रेडेड सीट पर कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद भी रिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी राशि में जप्त होगी.
- आवंटित मेडिकल संस्थान पर उपस्थित होकर करना होगा रिज़ाइन.
- एमसीसी-पोर्टल से ऑनलाइन जनरेट करना होगा रेजिग्नेशन-लेटर.