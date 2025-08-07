Essay Contest 2025

NEET UG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव, अब 10 अगस्त तक आवेदन, जानिए अहम तारीखें-गाइडलाइन - CGDME NEET 2025 REVISED SCHEDULE

CGDME ने NEET का संशोधित शेड्यूल जारी किया है. छात्रों से अपील की गई है कि, समय-समय पर अपडेट देखते रहें.

CGDME NEET 2025 revised schedule
NEET UG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 2:21 PM IST

रायपुर: NEET UG 2025 (MBBS और BDS) की पहली चरण की काउंसलिंग को लेकर छात्रों को अब कुछ और दिन का इंतजार करना होगा. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने देशभर में काउंसलिंग प्रक्रिया को रि-शेड्यूल करने के निर्देश दिए हैं. दिव्यांग और NRI कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाओं के चलते ये फैसला लिया गया है.

आवेदन की तारीख बढ़ी: इसी के तहत छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (CGDME) ने भी संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है. छात्र अब 7 अगस्त 2025 से 10 अगस्त 2025 (रात 11:59 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पहले यह प्रक्रिया 5 अगस्त को समाप्त होनी थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. वहीं, च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया भी इसी दौरान यानी 7 से 11 अगस्त 2025 तक चलेगी.

संशोधित कार्यक्रम, अहम तारीखें जानिए-

प्रक्रियातारीख और समय
ऑनलाइन आवेदन7 अगस्त (11:00 बजे सुबह) से 10 अगस्त (रात 11:59 बजे) तक
च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग7 अगस्त (11:00 बजे सुबह) से 11 अगस्त (रात 11:59 बजे) तक
मेरिट लिस्ट जारी12 अगस्त 2025
सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया13 अगस्त 2025
रिजल्ट जारी14 अगस्त 2025
डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी व एडमिशन18 से 23 अगस्त 2025

राज्य में 1980 MBBS सीटें: छत्तीसगढ़ में इस साल MBBS की कुल 1980 सीटों पर दाखिला होना है. इनमें से 1045 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों की हैं और 935 सीटें निजी कॉलेजों की. डेंटल (BDS) की सीटें भी इसी प्रक्रिया के तहत भरी जाएंगी.

सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाएं बनीं वजह: MCC ने दिव्यांग और NRI कोटे को लेकर अब तक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें इन कोटों में सीट वितरण और आरक्षण नीति को लेकर सवाल उठाए गए हैं. इन्हीं कारणों से देशभर में काउंसलिंग शेड्यूल को स्थगित कर नया कार्यक्रम लागू किया गया है.

छात्रों से अपील: CGDME ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. साथ ही MCC और संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट जरूर देखते रहें. ताकि किसी तकनीकी या अन्य समस्या से बचा जा सके.

ख़ास ख़बरें

