रायपुर: नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में एक अभ्यर्थी ने प्रथम चरण की काउंसलिंग में CGDME द्वारा दिए गए श्रेणी, संवर्ग में एडिट ऑप्शन को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसमें अभ्यर्थी ने एडिट ऑप्शन के बाद कैटिगरी, संवर्ग को बदलने की सुविधा को अमान्य करते हुए और इसके आधार पर 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को अमान्य करने की याचिका लगाई थी.
CGDME की जारी मेरिट लिस्ट वैद्य: इस मामले में हाईकोर्ट में CGDME के पक्ष और पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने CGDME की जारी मेरिट लिस्ट को वैद्य मानते हुए उसके आधार पर किए गए आवंटन प्रक्रिया को मान्य किया है.
23 अगस्त 2025 को नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का प्रथम चरण पूरा हुआ था. केंद्रीय एजेंसी, चिकित्सा काउंसलिंग समिति ( MCC) की तरफ से काउंसलिंग की द्वितीय चरण की तिथि आगे बढ़ाई गई है. जिससे राज्य की काउंसलिंग का दूसरा राउंड जो, पहले 27 अगस्त से शुरू होने वाला था उसे भी MCC द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार आगे बढ़ाया गया है. जिसकी सूचना CGDME के वेबसाइट पर 26 अगस्त को ही MCC की जारी सूचना के साथ प्रकाशित कर दी गई थी.
MCC से नई तारीख के दिशा निर्देश मिलने पर द्वितीय चरण और आगामी चरणों की नई समय सारणी CGDME जारी करेगा. काउंसलिंग की नई समय सारणी के लिए अभ्यर्थियों को CGDME की वेबसाइट देखनी होगी. CGDME द्वारा वर्तमान सत्र की संपूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया राज्य शासन द्वारा 16 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के "छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी) स्नातक प्रवेश नियम-2025 " के अनुसार संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए ऑनलाइन माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराई जा रही है.
नीट यूजी 2025 परीक्षा कब क्या हुआ
नीट यूजी 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी 2025 से शुरू हुआ
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 7 मार्च 2025
आवेदन शुल्क पेमेंट करनी की लास्ट डेट 7 मार्च 2025
9 मार्च से 11 मार्च 2025 तक करेक्शन
26 अप्रैल 2025 को सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी
4 मई 2025 को एग्जाम
14 जून को रिजल्ट