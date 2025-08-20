कोटा: नीट यूजी के रिजल्ट के आधार पर एमबीबीएस एडमिशन की राजस्थान स्टेट 85 फीसदी कोटा काउंसलिंग के तहत पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जारी हुआ है. सरकारी मेडिकल कॉलेज की सरकारी फीस वाली एमबीबीएस सीट की बात की जाए, तो कैंडिडेट्स ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर को पहले चॉइस के रूप में माना है.
निजी कोचिंग संस्थान के कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट में जनरल कैटेगरी बॉयज की क्लोजिंग रैंक 13375 और गर्ल्स की 13136 रैंक है. इन दोनों रैंक पर नीट यूजी का स्कोर 548 अंक है. जबकि ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा की सेंट्रल काउंसलिंग के पहले राउंड से यह कट ऑफ काफी ऊंची गई है. सेंट्रल काउंसलिंग में 534 अंक तक भी जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट की गई है. इस पर 21190 रैंक है.
मिश्रा ने बताया कि ओबीसी कैटेगरी बॉयज की क्लोजिंग रैंक 13700, ओबीसी कैटेगरी गर्ल्स की 13579 है. सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स को 312907 रैंक पर भी मिली है. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट कोटा सीट की क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी बॉयज की 46874 व गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक 46317 है. दोनों ही ऑल इंडिया रैंक पर 505 अंक हैं. जबकि सबसे नीचे एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स की क्लोजिंग रैंक 1302525 रही है. इसी तरह से एनआरआई कोटे में एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक 1257354 रही है.
यह रहेगा आगे का प्रोसीजर:
- सीट एलॉटमेंट रिजल्ट के बाद कैंडिडेट 20 से 26 अगस्त के मध्य ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर सकेंगे.
- यह स्वयं के रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी व पासवर्ड से जनरेट होगा.
- वे कैंडिडेट जिन्हें सरकारी, प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है. उन्हें 21 से 26 अगस्त के बीच एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्टिंग करना है.
- कैंडिडेट को दो सेट में अपने सब्मिटेड एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी लेकर जाना होगा.
- फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 3 पर दिए गए सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ दो सेट स्वप्रमाणित फोटोकॉपी भी लेकर जानी है.
- अलॉटमेंट लेटर में दी गई फीस का ऑनलाइन पेमेंट, डीडी की स्लिप भी साथ लाना होगा.
सीट से संतुष्ट नहीं तो यह करें प्रक्रिया:
- यह राजस्थान नीट यूजी राज्यस्तरीय काउंसलिंग का प्रथम राउंड अलॉटमेंट है.
- यदि कैंडिडेट अपने अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, तो वह फ्री एग्जिट का ऑप्शन भी ले सकता है.
- इस तरह से वह सेकंड राउंड अलॉटमेंट प्रक्रिया में भी दोबारा शामिल हो सकेगा.
- वह अपने अलॉटेड कॉलेज से संतुष्ट है, तो उसे कॉलेज डेस्क पर इसकी स्वीकृति देनी होगी.
- फिर उसे आगे के राउंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है.
- यह सभी प्रक्रिया कैंडिडेट को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करनी है.
सरकारी एमबीबीएस सीट पर यह रही है पहले राउंड की कटऑफ
|कैटिगरी
|क्लोजिंग रैंक
|NEET UG स्कोर
|जनरल बॉयज
|13375
|548
|जनरल गर्ल्स
|13136
|548
|ओबीसी बॉयज
|13700
|547
|ओबीसी गर्ल्स
|13579
|547
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|15195
|544
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|15328
|544
|एमबीसी बॉयज
|21194
|534
|एमबीसी गर्ल्स
|24080
|530
|एससी बॉयज
|89153
|472
|एससी गर्ल्स
|87817
|473
|एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज
|95435
|467
|एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स
|93964
|468
|एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज
|308912
|353
|एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स
|312907
|351
सरकारी मैनेजमेंट एमबीबीएस सीट पर यह रही है पहले राउंड की कटऑफ
|कैटिगरी
|क्लोजिंग रैंक
|NEET UG स्कोर
|जनरल बॉयज
|46874
|505
|जनरल गर्ल्स
|46317
|505
|ओबीसी बॉयज
|47192
|504
|ओबीसी गर्ल्स
|46317
|505
|ईडब्ल्यूएस बॉयज
|55357
|497
|ईडब्ल्यूएस गर्ल्स
|55434
|497
|एमबीसी बॉयज
|71896
|484
|एमबीसी गर्ल्स
|82923
|476
|एससी बॉयज
|318468
|349
|एससी गर्ल्स
|331214
|344
|एसटी नॉन ट्राइबल बॉयज
|249871
|380
|एसटी नॉन ट्राइबल गर्ल्स
|249789
|380
|एसटी ट्राइबल एरिया बॉयज
|1270515
|119
|एसटी ट्राइबल एरिया गर्ल्स
|1302525
|115