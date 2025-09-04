कोटा: नीट यूजी 2025 के परिणाम के आधार पर आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (AACCC) की काउंसलिंग बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS) व बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी (BSMS) कोर्सेज में प्रवेश के लिए जारी है.

इस काउंसलिंग के तहत 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा और 100 फीसदी सेंट्रल व डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है. गुरुवार को पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट घोषित किया गया. इसमें BAMS में 84,900, BHMS में 1,31,983, BUMS में 96,035 और BSMS में 1,00,809 सरकारी कॉलेज की क्लोजिंग रैंक रही. इस रेंज में नीट का स्कोर 444 से 475 तक रहा.

इसे भी पढ़ें- NEET UG 2025: देश में बढ़ गई है 2470 MBBS सीट्स, अब 1.20 लाख से ज्यादा

सीट अलॉटमेंट और रिपोर्टिंग: निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि यदि प्रथम कैंडिडेट अलॉटेड सीट से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री एग्जिट ले सकता है. संतुष्ट उम्मीदवारों को 5 से 12 सितम्बर तक अपने आवंटित कॉलेज में दस्तावेज और फीस के साथ रिपोर्टिंग करनी होगी. उम्मीदवार चाहें तो अलॉटेड कॉलेज ज्वाइन कर अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं. काउंसलिंग का दूसरा राउंड 17 सितम्बर से प्रस्तावित है.

कोर्सवार क्लोजिंग रैंक

BAMS: सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग रैंक जनरल 58,420, EWS 58,869, OBC 66,072, SC 2,13,452 व ST 2,46,333 रही. 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा में जनरल 74,381, EWS 79,462, OBC 79,182, SC 2,24,577 व ST 2,75,781 रही. गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जनरल 84,900, EWS 90,115, OBC 87,697, SC 2,34,668 व ST 2,89,217 रही. डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल क्लोजिंग रैंक 12,43,553 रही.

इसे भी पढ़ें- NEET UG 2025: दूसरे राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई अब 22 सितंबर से

BHMS: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक जनरल 1,06,978, EWS 1,10,946, OBC 1,17,659, SC 2,70,774 व ST 3,23,800 रही. 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा में जनरल 1,31,983, EWS 1,61,366, OBC 1,50,989, SC 3,10,564 व ST 3,94,560 रही.

BUMS: 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा में जनरल 96,035, EWS 1,18,151, OBC 1,28,996, SC 3,13,593 व ST 3,28,350 रही.

BSMS: सेंट्रल यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग रैंक जनरल 87,949, EWS 2,27,502, OBC 98,589, SC 2,35,956 व ST 4,14,971 रही. 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा में जनरल 1,00,809, EWS 1,78,417, OBC 1,03,044, SC 2,28,282 व ST 3,98,748 रही.

इसे भी पढ़ें- MCC की सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट अब हो सकता है 9 सितंबर के बाद