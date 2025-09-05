ETV Bharat / state

हरियाणा में NEET की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जल्द होगी शुरू, जानें किस श्रेणी में किस रैंक वाले को मिल सकता है सरकारी कॉलेज - UG MEDICAL COUNSELLING 2025

हरियाणा में नीट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जल्द होगी. राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ने का फायदा छात्रों को मिलेगा.

UG Medical Counselling 2025
हरियाणा में नीट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 5:30 PM IST

पंचकूला: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट की काउंसलिंग का दौर जारी है. हरियाणा में पहली राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद पसंदीदा सरकारी कॉलेजों में सीट हासिल नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट्स को अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग का इंतजार है.

क्या कहते हैं एक्सपर्टः ईटीवी (भारत) ने हरियाणा-चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को तैयारी कराने वाले चंडीगढ़ सेक्टर-34 स्थित कोचिंग सेंटर ऐलन के टीचर (एक्सपर्ट) निशांत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि "दूसरे राउंड की काउंसलिंग छह सितंबर या उसके बाद किसी भी दिन शुरू की जा सकती है. इसके लिए स्टूडेंट्स को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रहना चाहिए. फिलहाल पहले राउंड की काउंसलिंग में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया जारी है."

एमबीबीएस की सीटें बढ़ने से रैंक 400 डाउन: टीचर निशांत ने बताया कि "इस साल कॉलेजोंं में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाई गई है. इसका असर यह रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार रैंक 400 डाउन चली गई है. नतीजतन जो स्टूडेंट तय कट ऑफ के चलते पहले निर्धारित रैंक में न आकर दाखिला नहीं ले पाते थे, उनके लिए इस बार सुनहरा मौका जरूर है. क्योंकि साल 2024 में जहां जनरल कैटैगिरी की सीट 16,890 पर बंद हुई थी. वहीं इस साल यह रैंक इससे करीब 400 तक डाउन जा चुकी है. बीते वर्ष पहली काउंसलिंग में करीब 14,800 पर रैंक क्लॉज हुई थी."

AIR रैंक से लगाएं सरकारी सीट मिलने का अंदाजा: वर्षों से स्टूडेंट्स को नीट की कोचिंग दे रहे टीचर निशांत ने बताया कि "इस बार हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सीट हासिल करने के लिए बीते वर्षों के मुकाबले जद्दोजहद में मामूली अंतर जरूर रहेगा. वहीं, स्टूडेंट्स इस बार कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ने के कारण अपनी ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल सकेगा या नहीं." ईटीवी (भारत) की एक्सपर्ट्स से हुई बातचीत के आधार पर आप अपनी एआईआर के अनुसार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपनी जगह पक्की होने का अंदाजा लगा सकते हैं.

यहां देखें किस किस कैटेगरी को कितनी रैंक:

  1. हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में जनरल कैटेगरी की रैंक करीब 16,500 या कुछ ऊपर तक जा सकती है.
  2. इस बार ईडब्ल्यूएस की रैंक करीब 21 हजार पर बंद हो सकती है.
  3. ओबीसी बी(ए) करीब 33,500 रैंक पर क्लोज हो सकती है.
  4. बीसी(बी) की क्लोजिंग रैंक करीब 24 हजार हो सकती है.
  5. एसी श्रेणी की क्लोजिंग रैंक करीब 97 हजार तक पहुंच सकती है.
  6. डी प्रवाइड(वंचित) श्रेणी की रैंक 1 लाख 58 हजार तक क्लॉज हो सकती है.

स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं: जिन किन्हीं स्टूडेंट्स ने भी पहली काउंसलिंग के दौरान रजिस्ट्रेशन की हुई है, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. अपने पुराने लॉगिन आईडी को खोलकर पसंदीदा कॉलेज का सीक्वेंस देना होगा. क्योंकि अन्य सभी प्रकार की जानकारी पहले राउंड से पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टूडेंट द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है. हरियाणा में पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट:

  1. पीजीआईएमएस, रोहतक 250
  2. बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज, सोनीपत 120
  3. शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज, मेवात 120
  4. कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, करनाल 100
  5. ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद 125
  6. अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज, फरीदाबाद 100

हरियाणा को मिली 200 नई MBBS सीटों की सौगात: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा हाल ही में भिवानी और कोरियावास (महेंद्रगढ़) स्थित मेडिकल कॉलेजों में 100-100 सीटों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है. इस पर हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया गया है.

ये भी पढ़ें- नूंह के छात्रों को मिलेगी NEET-JEE की फ्री कोचिंग, जानें किस दिन से होगी क्लास की शुरूआत और क्या मिलेगी सुविधाएं - NEET JEE FREE COACHING IN NUH
