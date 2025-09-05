ETV Bharat / state

पंचकूला: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट की काउंसलिंग का दौर जारी है. हरियाणा में पहली राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद पसंदीदा सरकारी कॉलेजों में सीट हासिल नहीं कर पाने वाले स्टूडेंट्स को अब दूसरे राउंड की काउंसलिंग का इंतजार है.

क्या कहते हैं एक्सपर्टः ईटीवी (भारत) ने हरियाणा-चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को तैयारी कराने वाले चंडीगढ़ सेक्टर-34 स्थित कोचिंग सेंटर ऐलन के टीचर (एक्सपर्ट) निशांत से बातचीत की. उन्होंने बताया कि "दूसरे राउंड की काउंसलिंग छह सितंबर या उसके बाद किसी भी दिन शुरू की जा सकती है. इसके लिए स्टूडेंट्स को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रहना चाहिए. फिलहाल पहले राउंड की काउंसलिंग में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया जारी है."

एमबीबीएस की सीटें बढ़ने से रैंक 400 डाउन: टीचर निशांत ने बताया कि "इस साल कॉलेजोंं में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाई गई है. इसका असर यह रहा है कि पहले के मुकाबले इस बार रैंक 400 डाउन चली गई है. नतीजतन जो स्टूडेंट तय कट ऑफ के चलते पहले निर्धारित रैंक में न आकर दाखिला नहीं ले पाते थे, उनके लिए इस बार सुनहरा मौका जरूर है. क्योंकि साल 2024 में जहां जनरल कैटैगिरी की सीट 16,890 पर बंद हुई थी. वहीं इस साल यह रैंक इससे करीब 400 तक डाउन जा चुकी है. बीते वर्ष पहली काउंसलिंग में करीब 14,800 पर रैंक क्लॉज हुई थी."



AIR रैंक से लगाएं सरकारी सीट मिलने का अंदाजा: वर्षों से स्टूडेंट्स को नीट की कोचिंग दे रहे टीचर निशांत ने बताया कि "इस बार हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सीट हासिल करने के लिए बीते वर्षों के मुकाबले जद्दोजहद में मामूली अंतर जरूर रहेगा. वहीं, स्टूडेंट्स इस बार कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ने के कारण अपनी ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में दाखिला मिल सकेगा या नहीं." ईटीवी (भारत) की एक्सपर्ट्स से हुई बातचीत के आधार पर आप अपनी एआईआर के अनुसार सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में अपनी जगह पक्की होने का अंदाजा लगा सकते हैं.



यहां देखें किस किस कैटेगरी को कितनी रैंक: