नूंह के छात्रों को मिलेगी NEET-JEE की फ्री कोचिंग, जानें किस दिन से होगी क्लास की शुरूआत और क्या मिलेगी सुविधाएं - NEET JEE FREE COACHING IN NUH

नूंह के बच्चों को नीट-जेईई की परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेवात विकास एजेंसी द्वारा कोचिंग के लिए तमाम इंताजम किए गए हैं.

नूंह में छात्रों को मिलेगी NEET-JEE की फ्री कोचिंग
नूंह में छात्रों को मिलेगी NEET-JEE की फ्री कोचिंग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 12:19 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 12:52 PM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में मेवात विकास एजेंसी द्वारा जिले के मेधावी विद्यार्थियों के लिए NEET-JEE परीक्षा आवासीय कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला है. फ्री कोचिंग की शुरुआत 4 सितंबर को होगी. नूंह के बच्चों को दूर-दूर कोचिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा. समय और पैसों की भी बचत होगी. बच्चे बिना किसी परेशानी के कोचिंग आसानी से ले सकेंगे. बता दें कि पहले नूंह के बच्चों को सीकर, कोटा और दिल्ली में कोचिंग के लिए जाना पड़ता था.

अब कोचिंग की टेंशन नहीं: चयनित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन/प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में किया गया. इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया गया. आश्वासन किया गया कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा.

हॉस्टलों की भी मिलेगी सुविधा: अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि 'इच्छुक विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल की भी सुविधा दी जाएगी. ताकि वे एकाग्रता के साथ अपनी पढ़ाई कर सके. यह पहल नूंह जिले के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगी'. इस अवसर पर क्लास 24 कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि, उप जिला शिक्षा अधिकारी तथा एमडीए के अधिकारी उपस्थित रहे.

NEET-JEE FREE COACHING IN NUH MEWAT (Etv Bharat)

कोचिंग के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं: चयनित विद्यार्थियों ने इस पहल को अपने करियर निर्माण में एक महत्वपूर्ण अवसर बताया है. उन्होंने कहा कि 'गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और रहने की सुविधा मिलने से उन्हें बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत नहीं होगी. वे बेहतर ध्यान से बिना किसी परेशानी के तैयारी कर पाएंगे. अभिभावकों ने जिला प्रशासन और मेवात विकास एजेंसी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण अंचल के बच्चे के लिए वरदान साबित होगा'. उन्होंने विश्वास जताया कि इससे नूंह के विद्यार्थी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे.

जिला प्रशासन की अपील: जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि 'वे अपने बच्चों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें. साथ ही, विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाकर अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करें और नूंह जिला का नाम रोशन करें'.

