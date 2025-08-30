ETV Bharat / state

नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने की जान देने की कोशिश, स्टाफ ने बचाया - COACHING GIRL TRIED TO END LIFE

जयपुर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन कोचिंग स्टाफ ने उसे बचा लिया.

नीट छात्रा ने जान देने की कोशिश की
नीट छात्रा ने जान देने की कोशिश की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2025 at 4:56 PM IST

जयपुर : राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बायपास रोड पर स्थित कोचिंग में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा ने आत्महत्या करने की कोशिश की. हालांकि, लड़की को बचा लिया गया है, घटना शुक्रवार का बताया जा रहा है.

महेश नगर थाना एसएचओ गुंजन वर्मा ने बताया कि चूरू निवासी छात्रा पिछले कुछ समय से कोचिंग में अनुपस्थित चल रही थी, जिसके बाद उसके परिजन उससे मिलने आए थे. परिजनों के पहुंचने के बाद छात्रा ने अचानक से आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि, कोचिंग के स्टाफ ने छात्रा को बचा लिया. कोचिंग संचालकों ने छात्रा को उसके परिजनों के साथ भेज दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, यदि छात्रा के परिजनों की तरफ या कोचिंग सेंटर की तरह से कोई भी शिकायत आती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. पापा-मम्मी मुझे माफ करना, बहन को नहीं दे पाया प्यार...और युवक ने दे दी जान

धौलपुर में रीट की तैयारी कर रहे युवक ने दी थी जान : शहर के कोतवाली थाना इलाके में 26 अगस्त को 25 साल के युवक ने जान दे दी. युवक रीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. 25 वर्षीय प्रदीप बघेल पुत्र प्रभु दयाल बघेल निवासी गडरपुरा मंगलवार सुबह घर से निकला था. छीतरिया ताल पर पहुंच कर युवक ने परिजनों के नाम एक नोट लिखकर जान दे दी. छीतरिया ताल के पास से पुलिस को एक नोट मिला है, जिसमें लिखा है- रीट का प्रेशर अब सहन नहीं हो रहा है. मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना. छोटा भाई मेरी जान है. बहन को प्यार नहीं दे पाया. इसको लिखने के बाद युवक ने जान दे दी.

