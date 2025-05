ETV Bharat / state

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 4, 2025 at 7:34 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 8:12 PM IST 3 Min Read

जींद: रविवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट 2025 का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. शहर में पांच परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे, जहां 2594 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2549 ने परीक्षा दी, जबकि 45 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था और आसपास की दुकानों व बाजारों को बंद रखा गया. जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्ती बरती. डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने सभी फोटोकॉपी दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए, जिसका कड़ाई से पालन हुआ. नेट स्लो होने से बायोमेट्रिक प्रक्रिया में देरी: राजकीय पीजी कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर दोपहर करीब 1:30 बजे इंटरनेट की गति धीमी होने के कारण बायोमेट्रिक मशीनें सुचारू रूप से काम नहीं कर पाईं. केंद्र पर छह बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई थीं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के चलते अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एडीसी विवेक आर्य ने त्वरित निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों को पहले उनके एडमिट कार्ड के आधार पर प्रवेश देने के निर्देश दिए. बाद में अंदर बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा किया गया. इस व्यवस्था से समय पर सभी अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में पहुंच सके. NEET EXAM 2025: जींद में नेट स्लो होने से बायोमेट्रिक प्रक्रिया में देरी (Etv Bharat)

