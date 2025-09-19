ETV Bharat / state

"नीरज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, देश को मिला एक और सचिन"...नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर बोले चाचा भीम चोपड़ा

रज चोपड़ा के प्रदर्शन पर बोले चाचा भीम चोपड़ा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 19, 2025 at 10:02 AM IST | Updated : September 19, 2025 at 10:25 AM IST 2 Min Read

पानीपत: भारत के सचिन यादव ने गुरुवार को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल किया. ओलंपियन नीरज चोपड़ा की हार पर जहां उनके फैंस दुखी हैं, वहीं उनके चाचा भीम चोपड़ा नीरज पर गर्व होने की बात कही है. "नीरज ने नहीं छोड़ी कोई कसर": नीरज चोपड़ा के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि, "नीरज ने जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके प्रयासों पर पूरे परिवार को गर्व है. खेल में हार-जीत लगी रहती है, लेकिन नीरज का संघर्ष और मेहनत हमेशा प्रेरणादायक रहा है. नीरज को देशवासियों का बहुत प्यार मिल रहा है. अभी खेल खत्म नहीं हुआ है. भविष्य में नीरज और अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा." नीरज ने कोई कसर नहीं छोड़ी- बोले चाचा भीम चोपड़ा (ETV Bharat) इस कारण नहीं कर पाया बेहतर प्रदर्शन: आगे भीम चोपड़ा ने बताया कि, "डायमंड लीग के बाद नीरज के शरीर में कुछ समस्याएं थीं, जिसके चलते वह अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए. लेकिन यह अस्थायी है. नीरज इससे उभरेगा और आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर प्रदर्शन करेगा."

दिया वालकोट का उदाहरण : भीम चोपड़ा ने साल 2012 लंदन ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट वालकोट का उदाहरण देते हुए कहा कि, "एक खिलाड़ी वर्षों बाद भी विश्व चैंपियन बन सकता है. वालकोट ने कितने सालों बाद गोल्ड जीता है, यह खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है." "कोच की तकनीक अलग थी": कोचिंग और तकनीकी पहलुओं को लेकर भीम चोपड़ा ने कहा कि, "नीरज के पुराने कोच की तकनीक अलग थी और नए कोच की तकनीक कुछ अलग है, लेकिन नीरज एक समझदार और मेहनती खिलाड़ी है. वह जल्द ही पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएगा." "देश को मिला एक और सचिन": आगे उन्होंने कहा कि, "कई बड़े खिलाड़ी जो 90 मीटर थ्रो करते थे, वे भी इस बार टॉप 10 में जगह नहीं बना सके. इससे पता चलता है कि खेल में निरंतरता और समर्पण कितना जरूरी है. हम नीरज के प्रयासों से संतुष्ट हैं. उसने हरसंभव कोशिश की. सचिन के रूप में देश को एक और बेहतर खिलाड़ी मिला है. हार जीत खेल का हिस्सा है. इससे कोई खिलाड़ी छोटा नहीं होता."

