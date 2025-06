ETV Bharat / state

नीरज भारती ने फिर चंद्रकुमार-सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, ट्रांसफर को लेकर पिता-पुत्र आमने सामने - NEERAJ BHARTI ON CHANDER KUMAR

नीरज भारती और चंद्र कुमार आमने सामने ( फाइल फोटो )

Published : June 20, 2025 at 8:09 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 8:16 AM IST

शिमला: हिमाचल में कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार के सूत्र पूर्व सीपीएस नीरज भारती का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है. इस्तीफा देने की अटकलों को लेकर कृषि मंत्री चंद्र कुमार की ओर से मीडिया में सफाई देने के कुछ घंटे के भीतर ही हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की सरकार में CPS रहे नीरज भारती ने गुरुवार को फेसबुक अकाउंट पर एक और पोस्ट शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने सुक्खू सरकार और पिता चंद्र कुमार के खिलाफ ट्रांसफर को लेकर मोर्चा खोल दिया है. नीरज भारती ने सरकार कृषि मंत्री चंद्र को खुली चेतावनी दे डाली है. उन्होंने फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं खुलेआम इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहा हूं कि ये मेरी निजी लड़ाई नहीं है न ही ये कोई संपत्ति की लड़ाई है. ये कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की लड़ाई है. ये बंद कमरे में नहीं हो सकती है. आज की तारीख में जो भाजपा के वापसी तबादले हुए हैं, उनको रद्द नहीं किया गया तो चाहे अकेले ही सही इस लड़ाई को खुल कर लडूंगा, आपके खिलाफ भी और आपकी सरकार के खिलाफ भी. नीरज भारती का सोशल मीडिया पोस्ट (सोशल मीडिया) हम तबादलों के लिए विधायक या मंत्री नहीं बने हैं नीरज भारती ने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि माननीय मंत्री साहब हिमाचल प्रदेश में तबादले भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का ही हिस्सा हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं और आपकी पार्टी के साथ जुड़े कर्मचारियों का जब दूर दराज तबादला कर दिया जाता है और आप सत्ता से बाहर होते हैं तो उनको यही कहते हैं कि जब सरकार आएगी तब आपको एडजस्ट करेंगे. अभी आप किसी तरह अपना समय निकालिए, लेकिन जब सरकार आ जाती है तो अपनी जान बचाने के लिए आप जैसे नेता ऐसे ही बयान देते हैं कि हम तबादलों के लिए विधायक या मंत्री नहीं बने है और हम तबादलों को अहमियत नहीं देते हैं. मुझे और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पता है कि पिछला भाजपा का राज कैसे झेला है, और अब जब उन भाजपाइयों के तबादले हो जा रहे हैं जो खुलेआम भाजपा का पट्टा पहन कर भाजपा का सड़कों पर प्रचार करते हैं, लेकिन अभी तक उनके नहीं हुए हैं जिन्होंने खुलेआम आपका चुनावों में साथ दिया था, तबादलों का महत्व आप खुद ही समझ जाओ जैसा कि आपने खुद कहा है कि आपका हर कार्यकर्ता तबादले ही ले कर आता है.

कुर्सी की मजबूरी आपकी होगी मेरी नहीं नीरज भारती ने लिखा है कि कुर्सी की मजबूरी आपकी होगी मेरी नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का इंटरव्यू दे कर आप मुझे ही नीचा दिखाएंगे, ये लड़ाई सोशल मीडिया में मैं खुलेआम इसलिए लड़ रहा हूं कि ये कोई मेरी निजी लड़ाई नहीं है और न ही ये कोई संपत्ति की लड़ाई है ये कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की लड़ाई है और ये बंद कमरे में नहीं हो सकती, अगर आज की तारीख में जो भाजपाइयों के वापिसी तबादले हुए हैं उनको रद्द नहीं किया गया तो चाहे अकेले ही सही खुल कर लडूंगा आपके खिलाफ भी और आपकी सरकार के खिलाफ भी, फिलहाल आप अपनी मंत्री की कुर्सी का आनंद लीजिए. मंत्री ने कही थी गिले शिकवे दूर होने की बात कृषि मंत्री के बेटे नीरज भारती ने बुधवार रात को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, "कल चौधरी चंद्र कुमार इस्तीफा देंगे. काम अगर दलालों के होंगे तो मंत्री बनकर क्या फायदा", इसके बाद शिमला में गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार ने कहा था कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे. नीरज भारती से बात हो गई है मामला सुलझ गया है. नीरज भारती ट्रांसफर एडजस्टमेंट की वजह से नाराज थे, जिसको लेकर उनका कुछ गिला शिकवा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मामले पर नीरज भारती से सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की है. वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे. ये उनका आंतरिक मसला है. भाजपा को इसकी चिंता छोड़कर अपने बारे में सोचना चाहिए. वहीं, विवाद बढ़ने के बाद सीएम सुक्खू ने नीरज भारती को शनिवार को मिलने के लिए बुलाया है. ये बात खुद नीरज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है. ये भी पढ़ें: नीरज भारती ने कहा इस्तीफा देंगे मंत्री चंद्रकुमार, फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का आया ये जवाब

Last Updated : June 20, 2025 at 8:16 AM IST