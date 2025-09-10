ETV Bharat / state

नीमच में नाचते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, गणपति बप्पा को कीचड़ भरे रास्ते से विदा करने से हैं खफा

नीमच में नाचते हुए जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण, गांव में सड़क न होने से गणपति बप्पा को कीचड़ में नाचते हुए किया था विदा.

NEEMUCH COLLECTORATE JANSUNWAI
नाचते हुए जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat)
नीमच: जनसुनवाई में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. इसी तरह नीमच में जनसुनवाई के दौरान ग्रामीण नाचते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान वो 'गणपति बप्पा मोरया' की जयकार भी कर रहे थे. ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आज तक पक्की सड़क नहीं बनी, मुक्तिधाम और पेयजल जैसी सुविधाओं का भी अभाव है. ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की. उनका ये तरीका चर्चा का विषय बन गया.

गांव में सड़क न होने से परेशान ग्रामीण

नीमच जोरावरपुरा (माजरा) गांव के लोग मंगलवार को कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचे. सड़क पर नाचते और गणपति की जयकार करते हुए पहुंचे ग्रामीण चर्चा का विषय बन गए. जोरावरपुरा निवासी रणसिंह बनवारिया ने बताया कि "उनके गांव में सरपंच द्वारा काम में भेदभाव किया जाता है. गांव में सड़क नहीं है, बरसात में कीचड़ हो जाती है, जिससे आवागमन में बहुत परेशानी होती है. सरपंच द्वारा काम करने में भेदभाव किया जाता है. गांव में न तो मुक्तिधाम और न ही पेयजल की व्यवस्था है."

गांव में सड़क न होने से परेशान ग्रामीण (ETV Bharat)

कीचड़ में नाचते हुए गणपति बप्पा को किया था विदा

नाचते हुए जनसुनवाई में पहुंचने को लेकर पूछने पर रणसिंह ने बताया कि "बीते अनंत चतुर्दशी पर हमको गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान कीचड़ से होकर जाना पड़ा था. हमने कीचड़ भरे रास्ते से नाचते हुए हुए गणपति बप्पा को विदा किया था. इसलिए हमने सोचा जनसुनवाई में भी नाचते हुए जाते हैं." ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में पक्की सड़क बनाई जाए. पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाए और गांव में मुक्तिधाम नहीं है तो उसका भी निर्माण कराया जाए.

नीमच में नाचते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, गणपति बप्पा को कीचड़ भरे रास्ते से विदा करने से हैं खफा

