नीमच की अनोखी मंडी, यहां फसल नहीं, बिकती है धूल, मिट्टी, पत्थर और पत्तियां - NEEMUCH UNIQUE MANDI

नीमच की अनोखी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : August 5, 2025 at 8:07 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 8:44 AM IST 5 Min Read

नीमच (दिव्यराज राठौर): आपने अनाज, फूल ,फल और वन संपदा की मंडियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ऐसी मंडी के बारे में सुना है. जहां धूल से लेकर फूल पत्ती और फूलों से लेकर मिट्टी और पत्थर तक भी बिक जाते हों. जहां मध्य प्रदेश के नीमच में औषधीय वस्तुओं की एक ऐसी मंडी है. जहां कुछ भी बिक जाता है. यहां सूखे फल, सूखे फूल और सूखी पत्तियां, औषधीय गुणों वाले पेड़-पौधों की टहनियां भी बिक जाती है. इस मंडी में नीम, बबूल, मोरंगी और जामफल की पत्तियां और सूखा करेला, सूखे नींबू संतरे के छिलके, बबूल की फलियां, आंक और धतूरे के बीज तक बिकते हैं. खास बात तो यह है कि इन वस्तुओं के अच्छे दाम भी लोगों को मिलते हैं. जिसकी वजह से बड़ी संख्या में विभिन्न तरह की औषधीय फसलें और वस्तुएं यहां बिकने के लिए आती है. नीमच मंडी में औषधीय फसलों की महत्व (ETV Bharat) नीमच की मंडी में औषधीय फसलों की डिमांड दरअसल, पश्चिम मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर की पिपलिया मंडी की कृषि उपज मंडियां प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियां है. जहां आने वाली कृषि उपज की वैरायटी अन्य मंडियों से कही अधिक है. दोनों ही जगह औषधीय फसलों के लिए अलग से मंडी की व्यवस्था की गई है. यहां बड़ी संख्या में औषधीय फसले लेकर किसान पहुंचते हैं. जिसमें नीमच की औषधीय फसलों की मंडी में हर दिन अलग-अलग तरह की औषधीय फसल बिकने के लिए आती है. अजब गजब और अनोखी प्राकृतिक औषधीय वस्तुओं की नीलामी के लिए मशहूर हो चुकी नीमच की मंडी में धूल, फूल पत्ती और पत्थर सब बिक जाता है.

फल-फूल की पत्तियां (ETV Bharat) क्यों बिकता है यहां मिट्टी और पत्थर औषधीय गुणों वाली अनेक प्रकार की प्राकृतिक वस्तुओं के साथ यहां पर मिट्टी और पत्थर भी बिकते हैं. सुनने या पढ़ने में यह भले ही अजीब लगे, लेकिन यहां पत्थर 1000 से 1500 रुपए क्विंटल के दाम पर बिक जाते हैं. वहीं, औषधीय गुणों वाली मिट्टी भी यहां बिकने आती है. इसके भी दाम मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से तय होते हैं. ₹500 से लेकर ₹2000 क्विंटल तक बिकती है. औषधीय फसलों की मंडी के जानकार संजय धाकड़ ने बताया कि "वह लंबे समय से यहां आने वाली अजीबोगरीब वस्तुओं के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं. मंडी में बिकता सूखे नींबू संतरे के छिलके (ETV Bharat) यहां बिकने आने वाले पत्थर दरअसल आयरन पत्थर या सिलिकॉन स्टोन के नाम से बिकते हैं. इसका ताजा भाव ₹1000 क्विंटल बताया जा रहा है. इसके उपयोग के बारे में तो पता नहीं, लेकिन इसमें से सिलिकॉन डाइऑक्साइड घटक को प्राप्त किया जाता है. जिसका उपयोग त्वचा, बाल और नाखून से संबंधित दवाई के निर्माण में किया जाता है." फूल की पत्तियां नीमच मंडी में बिक रही (ETV Bharat) यहां बिकता है धतूरा और आंक नीमच के ही रहने वाले किसान सत्यनारायण पाटीदार ने बताया कि "यहां ऐसी ऐसी वस्तुएं बिकने आती हैं. जिनका अंदाजा लगा नहीं सकते. कई वस्तुओं के तो नाम तक लोगों को पता नहीं होते हैं. सड़क किनारे या जंगल में उगने वाली खरपतवार जैसे फुवाड़िया, आधाशीषी, धतूरा, आंक आदि के फूल और बीज अच्छे दामों पर बिकते हैं. जो वस्तु किसी भी मंडी में नहीं बिक रही हो, वह नीमच और यहां की औषधीय फसलों वाली मंडी में बिक जाती है. यहां इन वस्तुओं के यूनिक खरीददार और बेचवाल आते हैं. जिससे यहां हर दिन औषधीय फसलों का बड़ा व्यापार होता है." सूखा करेला और उसका छिलका (ETV Bharat) नीमच क्षेत्र के किसान दे रहे औषधीय फसलों को बढ़ावा इस अनोखी मंडी में केवल वन उपज ही नहीं, बल्कि खेतों में व्यावसायिक स्तर पर बोई जाने वाली करीब 300 प्रकार की औषधीय फसल का क्रय-विक्रय होता है. यहां के किसान भी पारंपरिक खेती के अलावा औषधीय फसलों का उत्पादन करते हैं. नयागांव के किसान लाभचंद धाकड़ ने बताया कि "इस क्षेत्र में तुलसी, अश्वगंधा, सफेद मूसली और कलौंजी जैसी फसलों का उत्पादन किसान करते हैं. इसके साथ ही पड़त भूमि में उगने वाली ऐसी फसलें, जिन्हें लोग किसी मूल्य का नहीं समझते हैं. वह फसल भी कीमत रखती है. यहां और आसपास के लोग इन फसलों को एकत्रित कर मंडी में बेचने लाते हैं. सूखे मुनगे की नीमच मंडी में डिमांड (ETV Bharat) क्या-क्या बिकता है यहां औषधी फसलों के बारे में जानकारी रखने वाले संजय धाकड़ बताते हैं कि "पत्तियों में जामफल, जामुन, संतरा नींबू और नीम की पत्ती यहां बिकती हैं. सूखे हुए फल और उनके छिलके जैसे बैर, जामुन, निबोड़ी, करेला, नींबू, संतरा, बबूल की फली, मोरिंगा की फलियां जैसी वस्तुओं के अच्छे दाम यहां मिलते हैं. औषधीय फसलों की टहनियां, भूसा, जड़ और तना भी यहां बिकता है." नीम, बबूल, मोरंगी और जामफल की पत्तियां (ETV Bharat)

बहरहाल इस मंडी में सैकड़ों प्रकार की वस्तुएं बिकने के लिए आती है. जो इस देश की अन्य मंडियों से अलग बनाती है. इस मंडी की खासियत को देखते हुए दूर-दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं. कई वस्तुओं के दाम यहां अच्छे मिलते हैं, तो कई बार कुछ वस्तुएं बिके बिना भी रह जाती है. संभवतः यह देश और प्रदेश में एकमात्र ऐसी मंडी है. जहां इतनी प्रकार की औषधीय फसल बिकने आती है और यही वजह है कि इस मंडी के बारे में यह बात मशहूर हो चुकी है कि यहां धूल और पत्थर भी बिक जाता है.

Last Updated : August 5, 2025 at 8:44 AM IST