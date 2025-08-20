ETV Bharat / state

नीमच जिले में सोयाबीन फसल पर पीला मोजक का कहर, किसान बर्बाद - NEEMUCH SOYBEAN CROP RUINED

मालवा क्षेत्र का पीला सोना यानी सोयाबीन फसल इस बार फिर धोखा दे गई. सूखी फसल लेकर किसान नीमच कलेक्ट्रेट पहुंचे.

सोयाबीन के सूखे पौधे लेकर पहुंचे किसान (ETV BHARAT)
Published : August 20, 2025 at 1:04 PM IST

नीमच : मालवा के जिलों में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाती है. नीमच जिले की पारंपरिक खेती सोयाबीन ही हे. लेकिन इस साल नीमच जिले में सोयाबीन फसल पर पीला मोजक रोग ने कहर बरपा दिया है. जावद क्षेत्र के गांव विसलवास सोनिगरा में लगभग हर खेत इसकी चपेट में आ चुका है. हरी-भरी फसल अचानक पीली पड़कर सूख रही है, जिससे किसानों की मेहनत और उम्मीदें पूरी तरह चौपट हो गई हैं.

मंगलवार को आक्रोशित किसान रोगग्रस्त पौधे हाथों में लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कृषि उपसंचालक को ज्ञापन सौंपा. किसानों का कहना है "बार-बार सूचना देने के बावजूद न तो सर्वे हुआ और न ही कोई राहत मिली." उन्होंने सरकार से तत्काल मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की है. किसानों का कहना है "खेतों में खड़ी हरी-भरी फसल अचानक पीली पड़कर सूख रही है और देखते ही देखते किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो रही है."

सोयाबीन फसल पर पीला मोजक का कहर (ETV BHARAT)

किसानों ने बताया "एक खेत में बीमारी लगने के बाद यह तेजी से आसपास फैल रही है. इससे पूरे गांव की सोयाबीन फसल नष्ट हो चुकी है. कई बार पटवारी और ग्राम सेवक को सूचना दी, लेकिन न तो अब तक कोई सर्वे हुआ और न ही कोई राहत मिली. यदि तत्काल सर्वे कर मुआवजा और फसल बीमा का लाभ नहीं दिलाया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे." किसान पुष्कर नागदा और सुनील नागदा ने बताया "गांव के हर खेत में सोयाबीन की फसल उजड़ चुकी है. पौधे अपने आप सूख रहे हैं और पूरे के पूरे खेत नष्ट हो गए हैं."

बर्बाद फसलों का तत्काल सर्वे कराने की मांग (ETV BHARAT)

कृषि वैज्ञानिकों को खेतों में भेजने का आश्वासन

सूखी फसल लेकर किसान नीमच कलेक्ट्रेट पहुंचे (ETV BHARAT)

किसानों ने आरोप लगाया "सूचना देने के बावजूद कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. अब उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है और परिवारों का भरण-पोषण करना मुश्किल है." वहीं, कृषि उप संचालक पी.सी.पटेल ने बताया "किसानों की शिकायत पर कृषि वैज्ञानिक गांव जाकर स्थिति की जांच करेंगे. सूचना मिलते ही 24 घंटे में बीमा कंपनी को जानकारी दी जाती है और सर्वे के बाद किसानों को सीधे खाते में क्लेम की राशि दी जाती है."

