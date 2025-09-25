नीमच में सोयाबीन किसानों का हल्लाबोल, 100 फीसदी मुआवजे की मांग, कलेक्टर को अल्टीमेटम
नीमच में सोयाबीन के मुआवजे को लेकर सड़क पर उतरे किसान. कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 100 फीसदी मुआवजे की मांग. आंदोलन की चेतावनी दी.
नीमच: सोयाबीन का दुश्मन पीला मोजैक वायरस मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को परेशान करके रखा है. इस वायरस ने प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ दी है. सोयाबीन उत्पादन वाले जिलों से लगातार फसल बर्बाद होने की खबरें आ रही हैं. लाचार किसान नष्ट हुई फसल के मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. ताजा प्रदर्शन नीमच के किसानों द्वारा किया गया. मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और फसल नुकसान का 100 फीसदी मुआवजे की मांग की. किसानों का कहना है कि अगर 7 दिनों में उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे.
सोयाबीन की फसल पूरी तरह बर्बाद
नीमच के सोयाबीन किसानों के लिए यह साल बेहद मुश्किलों भरा साबित हो रहा है. जिले में पीला मौजेक और वायरस जनित रोगों के चलते सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है. किसानों का कहना है कि 1 हेक्टेयर सोयाबीन की खेती में औसतन 54 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन जब फसल चौपट हो गई तो यह पूरा खर्च सीधे नुकसान में बदल गया. किसानों का कहना है कि इस नुकसान ने उन्हें गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया है.
कलेक्टर कार्यालय पर किसानों का हल्लाबोल
फसल के नुकसान से हताश और नाराज किसान बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. किसान मोहन सिंह जाट का कहना है कि "किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई. उन्हें भारी नुकसान हुआ है. इसकी भरपाई के लिए उन्हें तत्काल नुकसान का 10 फीसदी मुआवजा दिया जाए.
साथ ही बीमा कंपनियों द्वारा हर दो साल में दी जाने वाली बीमा राशि इस बार फसल की भारी क्षति को देखते हुए तुरंत उपलब्ध करवाई जाए." किसानों ने कहा कि यदि समय पर राहत नहीं मिली तो उनकी आगामी फसल की बुवाई भी प्रभावित होगी. किसानों ने प्रशासन को चेताया कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे फिर वो जगह-जगह आंदोलन करेंगे.
कलेक्टर ने जल्द मुआवजे का दिया आश्वासन
कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद किसानों ने मुख्य गेट पर धरना देकर नीमच-निंबाड़ा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जाम के कारण कई लोग घंटों तक फंसे रहे. हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद किसानों ने चक्का जाम वापस ले लिया. ज्ञापन सौंपने के बाद किसानों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की. कलेक्टर ने शीघ्र मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया.