नीमच में महिलाओं का हल्ला बोल, चूल्हा-बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, समय पर भुगतान की उठाई मांग - NEEMUCH WOMEN PROTEST

नीमच में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, समय पर भुगतान नहीं होने से नाराज महिलाओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन.

नीमच में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 5:38 PM IST

नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यहां स्व सहायता समूह की महिलाओं ने समय पर वेतन का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर हाथों में गैस सिलेंडर, चूल्हा और बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की. साथ ही आजीविका की सुरक्षा की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

स्व सहायता की महिलाओं का हल्ला बोल

प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि "समय पर भुगतान न मिलने और बढ़ती महंगाई ने उनकी आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है. सिलाई-कढ़ाई और भोजन निर्माण जैसे छोटे रोजगारों से परिवार चलाने वाली महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. रसोई गैस और जरूरी सामान महंगे होने के कारण खर्च उठाना मुश्किल हो गया है."

कलेक्ट्रेट के बाहर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

सैकड़ों महिलाओं की आजीविका पर संकट

स्व सहायता समूह की जिलाध्यक्ष माया पाटीदार ने कहा, "शासन-प्रशासन द्वारा समूहों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है. सिलाई, कढ़ाई और भोजन निर्माण जैसे छोटे रोजगारों से परिवार चलाने वाली महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. भुगतान में देरी गंभीर चिंता का विषय बन गई है. इससे सैकड़ों महिलाओं की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है. घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है."

नीमच में सैकड़ों महिलाओं की आजीविका पर संकट (ETV Bharat)

परिवार का खर्च उठाना कठिन

प्रदर्शन कर रही एक महिला ने बताया कि "रसोई गैस की बढ़ती कीमत से लोग परेशान हैं. आमदनी रुक जाने और जरूरी सामान महंगे होने से परिवार का खर्च उठाना कठिन हो गया है. इसलिए हम लोगों ने बर्तन और चूल्हा लेकर प्रदर्शन किए हैं. ताकि प्रशासन मेरी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान दे."

प्रदर्शनकारी महिलाओं की चेतावनी

प्रदर्शनकारी महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है. डिप्टी कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में समय पर भुगतान, महंगाई में राहत और रोजगार के साधनों की सुरक्षा की मांग की गई है.

इस पूरे मामले में नीमच डिप्टी कलेक्टर मयूरी जोक ने कहा, "स्कूलों और आंगनबाड़ी में मध्यान भोजन बनाने का कार्य करने वाली समूह की महिलाएं आई थीं. वे लोग वेतन में वृद्धि और खाद्यान सामग्री में वृद्धि की मांग रखी है. सभी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है. जिसे हम मुख्यमंत्री को भिजवा देंगे."

