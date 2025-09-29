नीमच में स्टंट करने से रोका तो आपा खो बैठा स्कूटी सवार, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पीटा
नीमच में बीच चौराहे पर स्कूटी सवार ने पुलिसकर्मी से हाथापाई की. इसके बाद पुलिस ने उसे ढंग से सबक सिखाया. आरोपी को जेल भेजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 7:09 PM IST
नीमच : नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र में एक दोपहिया चालक अक्सर स्टंट करता था. आसपास के लोग उसकी स्टंटबाजी से परेशान हो गए. ये स्टंटबाज एक बार पुलिस की गिरफ्त में पहले आ चुका है. उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई. इसके बाद भी वह आए दिन चौराहे पर स्टंटबाजी करता है. लोगों की शिकायत पर जब दो पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा तो वह मारपीट पर उतारू हो गया.
स्कूटी सवार ने की पुलिसकर्मी से हाथापाई
मामले के अनुसार सौरभ पिता ताराचंद छाबड़ा (38) निवासी धनेरिया रोड चौराहे के बीचों-बीच अपनी स्कूटी खड़ी कर उसे टेढ़ा-मेढ़ा घुमाकर और थाली घुमाकर स्टंट कर रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था. मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान ने जब उसे खतरनाक स्टंट करने से रोका तो युवक भड़क उठा. स्कूटी सवार ने पुलिसकर्मी के साथ गाली-गलौज और अभद्रता की.
देखते ही देखते यह विवाद हाथापाई में बदल गया. युवक ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया, उसकी वर्दी पकड़ी और मारपीट कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
स्कूटी सवार पहले भी हो चुका है गिरफ्तार
आरोपी सौरभ छाबड़ा के पहले भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुके हैं, जिनमें वह नीमच की सड़कों पर अपनी स्कूटी से खतरनाक स्टंट करता हुआ नज़र आ रहा है. आरोपी युवक आदतन स्टंटबाज है और शहर की यातायात व्यवस्था तथा आम लोगों की सुरक्षा को लगातार खतरे में डालता रहा है. विवाद की सूचना मिलते ही कैंट थाना प्रभारी पुष्पा चौहान अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे युवक सौरभ छाबड़ा को हिरासत में लिया.
आरोपी पिस्टल लहराकर दहशत फैला चुका है
थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने बताया "आरोपी सौरभ छाबड़ा आदतन स्टंटबाज है और पहले भी स्टंट और विवादित घटनाओं (जिसमें पिस्टल लहराने का मामला भी शामिल है) में शामिल रहा है. रोकने पर यह आम लोगों से भी विवाद करता है. पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर उसने सरकारी कार्य में बाधा डाली है. पुलिस ने आरोपी सौरभ छाबड़ा के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट और लोक शांति भंग करने सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. सोमवार को आरोपी का मेडिकल परीक्षण करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है."