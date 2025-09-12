ETV Bharat / state

बस ने तीन श्रमिकों को कुचला, शव देख भड़का गुस्सा, तोड़फोड़ कर बस में लगाई आग

तेज रफ्तार बस में 3 श्रमिकों को मारी टक्कर रामपुरा थाना क्षेत्र के खीमला गांव में बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार एलएनटी कंपनी की बस ने बाइक सवार तीन श्रमिकों को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि अमरपुरा निवासी 28 वर्षीय लच्छूराम की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गोविंद (27) गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नीमच जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं, तीसरे श्रमिक अनिल मीणा (18) को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. इस दर्दनाक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल फेल गया.

नीमच: रामपुरा के खीमला गांव में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार तीन श्रमिकों को टक्कर मार दी. इस हादसे में अमरपुरा निवासी 28 वर्षीय लच्छूराम की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ग्रीनको कंपनी प्लांट के बाहर चक्का जाम कर जमकर विरोध किया और प्लांट परिसर में तोड़फोड़ व बस में आगजनी की. हालात पर काबू पाने भारी पुलिस बल तैनात किया गया और प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ.

गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने किया हंगामा

हादसे की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन और स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए. देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और ग्रीनको कंपनी के प्लांट के बाहर चक्का जाम कर दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी से जुड़े वाहन अक्सर तेज रफ्तार से चलते हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं. इस लापरवाही ने एक श्रमिक की जान ले ली, जिससे गुस्से का माहौल और बढ़ गया.

शव रखकर परिजन और ग्रामीणों ने किया चक्काचाम (ETV Bharat)

प्लांट में तोड़फोड़ कर बस में की आगजनी

गुस्साई भीड़ यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने घटनास्थल पर खड़ी बस को आग के हवाले कर दिया. साथ ही ग्रीनको प्लांट परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और कई हिस्सों में आग लगा दी. अचानक हुई इस आगजनी और तोड़फोड़ से अफरा-तफरी मच गई और हालात पूरी तरह बिगड़ गए. कंपनी परिसर से उठता धुआं पूरे इलाके में दिखाई देने लगा.

मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, भारी पुलिस तैनात

बेकाबू हालात को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया. समझाईश के बाद मामला शांत हुआ. वहीं, मामले में नीमच एएसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि, ''ग्रीनको का प्रोजेक्ट है जिसमें LNT कंपनी काम कर रही है, जिसमें मजदूरों को लाने ले जाने के लिए बस लगा रखी थी, जहां पर तीन मजदूर मोटरसाइकिल से आ रहे थे. जिसे बस ने टक्कर मार दी और एक मजदूर की मौत हो गई.''

''आक्रोशित होकर कुछ लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ की और बस में आग लगा दी थी. परिजन ने डेड बॉडी को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था. इसके बाद सभी को समझाइए दी गई और अभी स्थिति सामान्य है और डेड बॉडी को पीएम के लिए ले जाया गया है. मामले में जांच पड़ताल की जा रही है.''