नीमच: मध्य प्रदेश के नीमच में सोमवार को कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी को काला झंडा दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की और पटवारी पर स्याही फेंकने की कोशिश की. इसके साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा ने पटवारी का पुतला जलाया और "पटवारी वापस जाओ" के जमकर नारे लगाए.

जीतू पटवारी का विरोध

दरअसल, सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नीमच में फव्वारा चौक से जिला कलेक्ट्रेट तक "वोट अधिकार रैली" निकाली. इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए. यात्रा के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने पटवारी के पिछले ब्यान को लेकर जमकर नारेबाजी की और पटवारी वापस जाओ के नारे लगाये. पटवारी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि "सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं."

नीमच में जीतू पटवारी पर फेंकी गई स्याही (ETV Bharat)

भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

इस यात्रा में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और जमकर "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाते नजर आए. इसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौराहे पर जोरदार विरोध किया. इस दौरान उन पर स्याही फेंकी गई और काले झंडे दिखाए गए. हालांकि पटवारी बाल-बाल बच गए और उनके सफेद कुर्ते पर कुछ ही बूंद गिरी. वहीं, ड्यूटी में तैनात टीआई सौरभ शर्मा के शर्ट पर काली स्याही लग गई.

जीतू पटवारी पर फेंकी गई स्याही

फोर जीरो चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान "पटवारी वापस जाओ" के नारे लगा रहे थे. तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी "वोट चोर, गद्दी छोड़" के नारे लगाकर जवाब दिया. देखते ही देखते दोनों दल आमने-सामने आ गए. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कर दिया. स्थिति संभालने में पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

ड्यूटी पर तैनात टीआई सौरभ शर्मा पर गिरी स्याही (ETV Bharat)

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

हंगामे के बीच जीतू पटवारी अपनी कार पर चढ़कर मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ गए. लेकिन कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर काफिला रोक दिया. जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मौके पर मौजूद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, "मध्य प्रदेश में भी कई जगह वोट की चोरी हुई है, यह सरकार ईमानदारी से नहीं बनी है. किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है. सोयाबीन की फसलों में पीला मोजेक रोग लग गया है, लेकिन इसका सर्वे नहीं करवाया जा रहा है. मोहन यादव ने प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया है, भाजपा सरकार ने कहा था कि मंदसौर में पशुपतिनाथ कारीडोर बनाएंगे, लेकिन इसको नशे का कॉरिडोर बना दिया है."