नीमच (आकाश श्रीवास्तव): राखी का त्यौहार शुरू हो चुका है और राखी बिना मिठाई के अधूरी है. ऐसे में आज हम आपको नीमच की एक ऐसी खास मिठाई से रू-ब-रू कराने जा रहे हैं, जो इंसानों के अलावा खास कर इंद्र देव के लिए बनाई जाती है. इस मिठाई का नाता बारिश के देवता इंद्र देव से है. इसका भोग लगाने के बाद इंद्र देव भी खुश हो जाते हैं और जमकर बारिश करते हैं. ऐसा कुछ कहना है नीमच वासियों का. खास बात यह है कि ये मिठाई सिर्फ नीमच में और बारिश के दिनों में मिलती है. जैसी इस मिठाई की खासियत है, वैसा ही इसका नाम है 'इन्द्रसे'. यह मिठाई नीमच में सालों से बनाई जा रही है, लेकिन कुछ ही दुकानें हैं, जहां इन्द्रसे मिठाई मिलती है.

बरसात के मौसम की अनोखी मिठाई

अगर मिठाइयों की बात की जाए तो मिठाइयां किसी एक सीजन की नहीं होती हैं. मिठाइयों का 12 महीने सीजन होता है, जो पूरे साल दुकानों में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन इन्द्रसे मिठाई के साथ ऐसा नहीं है. इसको खाने के लिए आपको बरसात का इंतजार करना पड़ेगा. ये सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलती है. इसलिए इसे मौसमी या बरसाती मिठाई भी कहते हैं. ‘इन्द्रसे’ को खाने के बाद तो इंद्र देव भी खुश हो जाते हैं.

इंद्रसे मिठाई खाकर खुश हो जाते है इंद्र देव (ETV Bharat)

इन्द्रसे खाकर इंद्र देव भी हो जाते हैं प्रसन्न

गौरतलब है कि नीमच क्षेत्र में भगवान इंद्र को इन्द्रसे मिठाई का भोग लगाकर अच्छी बारिश की कामना की जाती है. इस परंपरा की शुरुआत नीमच में सालों पहले हुई थी, जो निरंतर आज भी जारी है. यह रस्म और मिठाई आज नीमच की पहचान बन चुकी है. इन्द्रसे मिठाई के दीवाने सिर्फ नीमच में ही नहीं हैं, बल्कि इंदौर, भोपाल, दिल्ली और मुंबई सहित दूर-दराज के लोग भी इसके दीवाने हैं. बारिश के सीजन में लोग यहां की इन्द्रसे मिठाई को मंगवाते हैं.

बरसाती सीजन की मिठाई इंद्रसे (ETV Bharat)

इंद्रसे मिठाई नीमच की पहचान

मध्य प्रदेश का नीमच जिला राजस्थान से घिरा हुआ है. यूं तो नीमच कई मामलों खास है. यहां का खानपान और मसाले अपनी अलग पहचान रखते हैं. नीमच को सीआरपीएफ की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है. लेकिन यहां की इन्द्रसे मिठाई का क्या ही कहना है. यह बारिश सीजन शुरू होते ही बनना प्रारंभ हो जाती है और बारिश सीजन के अंत तक बनती है. यह चावल, शक्कर, देसी घी और मैदा से बनाई जाती है. यह कुरकुरी मिठाई स्वाद में भी लाजवाब है. इसका इंतजार हर साल बड़ी बेसब्री से किया जाता है.

केवल नीमच में बनती है इंद्रसे मिठाई (ETV Bharat)

इन्द्रेस मिठाई का साल भर रहता है इंतजार

इस मिठाई के बनने का इतिहास कई साल पुराना है. अब ये बरसाती मिठाई ‘इन्द्रसे’ नीमच की पहचान बन गई है. ऐसा दावा है कि पूरे देश में ये मिठाई सिर्फ यहीं बनती है. वो भी सिर्फ बारिश के मौसम में. जैसे आम के मौसम में आम और गन्ने के मौसम में रस मिलता है, वैसे ही इन्द्रसे मिठाई सिर्फ बारिश के वक्त ही मिलती है. यही वजह है कि बाहर से भी लोग इसे खरीदने नीमच आते हैं.

80 साल पहले हुई थी मिठाई बनने की शुरुआत

मिठाई दुकान संचालक श्याम मित्तल ने बताया कि "80 साल पहले नीमच के तिलक मार्ग स्थित मित्तल जी की दुकान पर इस मिठाई को बनाने की शुरुआत हुई थी. इस दुकान पर पहली बार इन्द्रसे मिठाई बनाई गई थी. तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये मिठाई एक दिन नीमच की पहचान बन जाएगी. आज मित्तल जी का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उसी स्वाद को बनाए हुए है. हालांकि, अब शहर में कुछ और दुकानों पर इन्द्रसे मिलने लगी है, लेकिन तिलक मार्ग स्थित मित्तल जी की पारंपरिक दुकान जैसा स्वाद कहीं नहीं है."

इंद्रसे मिठाई बनाने का तरीका

इन्द्रसे मिठाई देखने में भले ही सिंपल लगती हो, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं है. सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का चावल लिया जाता है, उसे भिगोकर सुखाया जाता है, फिर हल्की नमी के साथ पीसा जाता है. इस चावल के आटे को मीठी चाशनी में मिलाकर अच्छी तरह से तैयार किया जाता है. इसके बाद उसे एक रात रखा जाता है. अगले दिन उससे छोटी-छोटी गोल लोइयां बनती हैं, जो उंगलियों की मदद से गोल चपटी बनाकर देसी घी में तली जाती हैं. जब ये कुरकुरी मिठाई तैयार होती है, जिसका स्वाद ऐसा कि एक खाओ तो दूसरी खुद-ब-खुद उठ जाती है.

बरसाती मिठाई इन्द्रसे (ETV Bharat)

अन्य मौसम में नहीं बन सकती ये मिठाई

इन्द्रसे मिठाई सिर्फ बारिश में ही बनती हैं, बाकी मौसम का असर इनके स्वाद और बनावट पर पड़ता है. दुकानदार बताते हैं कि "एक बार ऑफ सीजन में जब ऑर्डर पर इन्हें बनाने की कोशिश की गई, तो वो मिठास और कुरकुरापन नहीं आ पाया जो बारिश में आता है. क्योंकि बारिश की नमी और ठंडक से ही इसका आटा ‘फूलता’ है. घी में तली जाने पर सही टेक्सचर आता है."

नीमच की स्पेशल मिठाई (ETV Bharat)

रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्रेम की मिठास बनती है इन्द्रसे

इन्द्रसे अब सिर्फ नीमच तक सीमित नहीं हैं. रक्षाबंधन के समय बहनें इसे ससुराल ले जाती हैं और लोग गिफ्ट में देते हैं. जिससे देश के कोने कोने तक ये मिठाई जाती है. नीमच में बारिश सीजन के दौरान हर दिन एक दुकान पर कई किलो इन्द्रसे मिठाई बिकती हैं. पुराने ग्राहक तो बारिश शुरू होते ही अपनी बुकिंग करवा देते हैं.