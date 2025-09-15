ETV Bharat / state

नीमच में सड़क किनारे बैठा था लकड़बग्घा, तेंदुए से अधिक होती है बाइट फोर्स, राहगीरों का हुआ सामना

नीमच में वन विभाग ने घायल लकड़बग्घा का किया रेस्क्यू, प्राथमिक इलाज के बाद जंगल में छोड़ा, बताया हड्डियों को भी चबा सकता है हायना.

NEEMUCH HYENA RESCUE
नीमच में सड़क किनारे बैठा था लकड़बग्घा किया गया रेस्क्यू (ETV Bharat)


By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 10:56 AM IST

2 Min Read
नीमच: जावद-अठाना मार्ग पर अचानक उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मरका बावड़ी के पास सड़क किनारे एक घायल लकड़बग्घा बैठा दिखाई दिया. सूचना मिलते ही रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर उसे झाड़ियों से सुरक्षित पकड़ लिया गया और जावद पशु चिकित्सालय ले जाया गया.

सड़क किनारे लकड़बग्घा देख मचा हड़कंप

नीमच में मरका बावड़ी के पास सड़क किनारे लकड़बग्घा देखा गया. वह झाड़ियों में बैठकर आराम कर रहा था. जब राहगीरों ने लकड़बग्घा को देखा तो दहशत में आ गए. जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान को दी गई. जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वह भी लकड़बग्घा को देखकर हैरान रह गई. लकड़बग्घा घायल अवस्था में था. जिससे बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं हो रहा था.

नीमच में वन विभाग ने घायल लकड़बग्घा का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

कड़ी मशक्कत कर किया रेस्क्यू

रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह ने बताया कि "सूचना मिलते ही पिंजरे और अन्य रेस्क्यू सामानों की व्यवस्था कर हम लोग मौके पर पहुंचे. जिसके बाद कड़ी मेहनत कर लकड़बग्घे को पिंजरे में बंद किया. लकड़बग्घा चुकी घायल था, जिससे वह ज्यादा हमलावर नहीं हो रहा था. जबकि लकड़बग्घे की बाइट फोर्स तेंदुए से भी ज्यादा होती है. करीब 1100 पीएसआई, जिससे वह हड्डियां तक चबा सकता है."

नीमच में सड़क किनारे बैठा था लकड़बग्घा (ETV Bharat)

इलाज के बाद जंगल में छोड़ा

रेस्क्यू एक्सपर्ट चौहान ने बताया कि लकड़बग्घा बेहद ताकतवर जीव है. ऐसे में इस जीव को रेस्क्यू करना किसी चुनौती से कम नहीं था. लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद लकड़बग्घे को सुरक्षित काबू में किया गया. जिसके बाद उसे जावद पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया. जहां उसकी प्राथमिक उपचार की गई और लकड़बग्घे को स्वस्थ होते ही उसे जंगल में छोड़ दिया गया.

घायल लकड़बग्घा का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत की सांस

समय रहते की गई इस रेस्क्यू की कार्रवाई से आसपास के रहवासियों ने राहत की सांस ली. सभी ने वन विभाग और रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान की तत्परता की सराहना की. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जागरूकता और त्वरित सहयोग से इंसान और वन्यजीव दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

TAGGED:

NEEMUCH WILD ANIMAL RESCUENEEMUCH FOREST DEPARTMENTNEEMUCH NEWSNEEMUCH ROADSIDE HYENANEEMUCH HYENA RESCUE

