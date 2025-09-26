ETV Bharat / state

नीमच में सीमेंट प्लांट के बॉयलर में 15 टन ड्रग्स स्वाहा, हाई टेंपरेचर से नशे का नाश

नीमच में उज्जैन रेंज के 7 जिलों से जब्त ड्रग्स नष्ट ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 26, 2025 at 5:18 PM IST | Updated : September 26, 2025 at 5:33 PM IST 3 Min Read

नीमच : जिले के खोर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में सुबह से ही पुलिस की हलचल बढ़ गई. आसपास के इलाकों में पुलिस के सायरन बजने लगे. लोग एक-दूसरे से पूछते रहे कि आखिर माजरा है क्या. फिर पता चला कि उज्जैन पुलिस रेंज के 7 जिलों में जब्त किए गए लगभग 15 टन अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया जना है. कुछ ही देर बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कंटेनर पहुंचने लगे. कंटेनर्स में रखे ड्रग्स की खेप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 करोड़ रुपये आंकी गई. केंद्रीय गृह मंत्रालय का अभियान जाारी ड्रग्स नष्ट करने की ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 'ड्रग डिस्ट्रक्शन अभियान' के तहत की गई. नष्ट किए गए मादक पदार्थों में मुख्य रूप से डोडाचूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, एमडी (मेफेड्रोन) और चरस शामिल है. इस पूरी प्रक्रिया को नीमच जिले के खोर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बॉयलर में उच्च तापमान पर जलाकर पूरा किया गया, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. कार्रवाई के दौरान उज्जैन जोन के दो डीआईजी और 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा. नीमच में सीमेंट प्लांट के बॉयलर में ड्रग्स नष्ट (ETV BHARAT)

Last Updated : September 26, 2025 at 5:33 PM IST