नीमच में सीमेंट प्लांट के बॉयलर में 15 टन ड्रग्स स्वाहा, हाई टेंपरेचर से नशे का नाश
उज्जैन पुलिस रेंज के तहत 7 जिलों से जब्त ड्रग्स को नीमच स्थित अल्ट्राटेक कंपनी के बॉयलर में नष्ट किया. 15 टन ड्रग्स राख.
नीमच : जिले के खोर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में सुबह से ही पुलिस की हलचल बढ़ गई. आसपास के इलाकों में पुलिस के सायरन बजने लगे. लोग एक-दूसरे से पूछते रहे कि आखिर माजरा है क्या. फिर पता चला कि उज्जैन पुलिस रेंज के 7 जिलों में जब्त किए गए लगभग 15 टन अवैध मादक पदार्थों को नष्ट किया जना है. कुछ ही देर बाद भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कंटेनर पहुंचने लगे. कंटेनर्स में रखे ड्रग्स की खेप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8 करोड़ रुपये आंकी गई.
केंद्रीय गृह मंत्रालय का अभियान जाारी
ड्रग्स नष्ट करने की ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे 'ड्रग डिस्ट्रक्शन अभियान' के तहत की गई. नष्ट किए गए मादक पदार्थों में मुख्य रूप से डोडाचूरा, अफीम, गांजा, स्मैक, एमडी (मेफेड्रोन) और चरस शामिल है. इस पूरी प्रक्रिया को नीमच जिले के खोर स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के बॉयलर में उच्च तापमान पर जलाकर पूरा किया गया, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे. कार्रवाई के दौरान उज्जैन जोन के दो डीआईजी और 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा.
उज्जैन रेंज के 7 जिलों से जब्त ड्रग्स नष्ट
अधिकारियों की कड़ी निगरानी में यह सुनिश्चित किया गया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ पूरी हो. अभियान में नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास और आगर-मालवा जिलों की पुलिस द्वारा पिछले कुछ समय में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए डोडाचूरा और अन्य नशीले पदार्थों को शामिल किया गया. विशेषकर नीमच-मंदसौर अफीम की खेती के लिए जाना जाता है और यहां मादक पदार्थों की तस्करी एक बड़ी चुनौती रही है.
वरिष्ठ अधिकारियों की रही पैनी नजर
कार्रवाई के दौरान रतलाम और उज्जैन जोन के दो डीआईजी स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे. उनके साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन के एसपी भी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते रहे. वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति ने इस अभियान की गंभीरता को समझा जा सकता है. रतलाम रेंज के डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया "यह कार्रवाई ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क पर कड़ा प्रहार है. गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, यह कार्रवाई आज शुरू हुई जो शाम तक जारी रहेगी. कार्रवाई में करीब 15 टन अवैध मादक प्रदार्थो का नष्टीकरण किया जा रहा है, जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपये है."