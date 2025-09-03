ETV Bharat / state

नीमच किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि, पढ़ी हनुमान चालीसा, येलो मोजेक ने बर्बाद की फसल - NEEMUCH FARMERS PROTEST

नीमच में अतिवृष्टि से खराब हुईं फसलें, कलेक्ट्रेट में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, सोयाबीन की फसल को दी श्रद्धांजलि.

NEEMUCH FARMERS PROTEST
नीमच किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 1:08 PM IST

नीमच: मध्य प्रदेश में इस बार औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. ज्यादातर जिलों और गांवों में हालात बेकाबू देखने मिले हैं. वहीं अतिवृष्टि ने किसानों पर भी असर डाला है. किसानों की फसल ज्यादा बारिश में चौपट हो गई है. नीमच के जावद तहसील में भारी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने रोड पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी और अपनी सोयाबीन की फसल को श्रद्धांजलि दी. अतिवृष्टि के साथ मोजेक रोग ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है.

नीमच में किसानों ने सोयाबीन को दी श्रद्धांजलि

दरअसल, जावद तहसील में कई गांव के किसान इकठ्ठा हुए और वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. यहां किसानों ने खरीफ सीजन में चौपट हुई सोयाबीन की फसल को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. किसानों ने फसलों पर फूल-माला और अगरबत्ती चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया. किसानों का कहना है कि पीला मोजेक रोग, अफलन और अतिवृष्टि से फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक सर्वे कर मुआवजा राशि देने की कार्रवाई नहीं की.

Neemuch Heavy Rain Crop Destroyed
नीमच में किसानों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

नीमच के दर्जनों गांव के किसानों का प्रदर्शन

नीमच के पालराखेड़ा, चीताखेड़ा, कराडिया महाराज, लक्ष्मीपुरा, हरनावदा, मालखेड़ा, लसूडिया हाडा और भाटखेड़ा जैसे दर्जन भर गांवों के किसान मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे. जहां उन्होंने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर करने के लिए इस तरह का अनोखा प्रदर्शन किया. इस दौरान किसानों ने 'जय जवान, मर गया किसान' के नारे भी लगाए और ईश्वर से प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की.

Neemuch yellow mosaic Destroy Crop
नीमच किसानों की मांग (ETV Bharat)

पीला मोजेक, अफलन और अतिवृष्टि ने चौपट की फसल

किसान अटल गुर्जर का कहना है कि "इस बार सोयाबीन की फसल पर पीला मोजक रोग और अफलन के साथ ही अतिवृष्टि का असर हुआ. जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. पौधे सूख गए हैं और फलन न होने से किसानों पर आर्थिक संकट गहराने लगा है. बार-बार शिकायत करने के बावजूद न तो राजस्व विभाग ने खेतों का निरीक्षण किया और न ही सर्वे कराया गया."

Neemuch yellow mosaic Destroy Crop
कलेक्ट्रेट पर कई गांवों के किसान हुए इकट्ठा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगी मुआवजा राशि

प्रदर्शन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कलेक्टर को संबोधित करते हुए ज्ञापन एसडीएम संजीव साहू व तहसीलदार संजय मालवीय को सौंपा. इसमें तत्काल सर्वे कराने, उचित मुआवजा राशि दिलाने और पूर्व में रुकी हुई फसल बीमा राशि किसानों तक पहुंचाने की मांग की गई.

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सर्वे कर मुआवजा राशि नहीं दी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. वहीं, एसडीएम संजीव साहू ने कहा कि "ज्ञापन पर संज्ञान लिया गया है. संबंधित विभाग को निर्देशित कर जल्द ही खेतों का निरीक्षण कर नुकसान का आंकलन कराया जाएगा."

Farmers Demand Compensation
किसानों ने सोयाबीन फसल को दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

वहीं मामले को संज्ञान में लेते हुए नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिले के सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारियों को अपने क्षेत्र के सभी गांवों में अतिवृष्टी व येलो मोजेक रोग से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन पूरा कराकर दो दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए.

