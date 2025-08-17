ETV Bharat / state

घास भैरव के चमत्कार के भरोसे नीमच, बारिश के लिए ट्रैक्टर से बांध कराया नगर भ्रमण - NEEMUCH GHAS BHAIRAVA WORSHIP

नीमच में नहीं हो रही है बारिश, पड़ा है सूखा. ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने पारंपरिक रूप से की घास भैरव की पूजा.

बारिश की आस में ग्रामीणों ने की अनोखी पूजा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:33 PM IST

नीमच: इंद्र देवता को मनाने के लिए तरह-तरह से उनका पूजन किया जाता है, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न हों और क्षेत्र में अच्छी बारिश हो. मध्य प्रदेश के पश्चिमी छोर पर बसे नीमच के मनासा क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान बेहद परेशान हैं. खेतों में खड़ी फसलें पानी के अभाव में सूखने लगी हैं. सावन बीत लेकिन क्षेत्र के नदी-नाले और तालाब खाली पड़े हैं. ऐसी स्थिति में ग्राम बालागंज के ग्रामीणों ने अच्छी बारिश की कामना के लिए घास भैरव की पूजा-अर्चना की. रविवार शाम घास भैरव की मूर्ति का अभिषेक कर मदिरा पान कराया गया और ढोल-ढमाकों के बीच ट्रैक्टर से नगर भ्रमण करवाया गया.

बारिश की आस में ग्रामीणों ने की अनोखी पूजा

मनासा क्षेत्र में इस बार सावन का पूरा महीना बीत जाने के बावजूद अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं हो सकी है. खेतों में बोई गई फसलें पानी की कमी से सूखने लगी हैं और किसान गहरी चिंता में हैं. बारिश नहीं होने के कारण गांव और कस्बों के तालाब, नदी-नाले खाली पड़े हैं. किसानों के सामने सिंचाई और जीविका का संकट खड़ा हो गया है. ऐसे माहौल में लोगों ने परंपरा और आस्था का सहारा लिया और अच्छी बारिश की कामना करते हुए विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया.

घास भैरव को ट्रैक्टर से बांध कराया नगर भ्रमण (ETV Bharat)

घास भैरव का पूजन कर करवाया नगर भ्रमण

ग्राम बालागंज के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से घास भैरव की पूजा-अर्चना कर नगर भ्रमण कराया. ढोल-ढमाकों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की गूंज के बीच घास भैरव की मूर्ति का अभिषेक किया गया. इसके बाद उन्हें मदिरा पान करवाया गया, जो इस अनुष्ठान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. ग्रामीणों ने ट्रैक्टर पर सवार कर घास भैरव की मूर्ति को पूरे नगर में भ्रमण कराया. ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसके पीछे मान्यता है कि घास भैरव भगवान इंद्र तक संदेश पहुंचाकर समय पर वर्षा कराते हैं.

घास भैरव का पूजन कर करवाया नगर भ्रमण (ETV Bharat)

नगर भ्रमण के बाद हुई महाआरती

नगर भ्रमण के बाद घास भैरव की महाआरती संपन्न हुई. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए. महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया और लोगों ने सामूहिक रूप से सुख-समृद्धि व समय पर अच्छी बारिश की प्रार्थना की. ग्रामीणों का विश्वास है कि जब घास भैरव को मदिरा पान करवा कर नगर भ्रमण कराया जाता है, तो वे भगवान इंद्र को संदेश देते हैं और वर्षा अवश्य होती है. इस धार्मिक आयोजन के दौरान पूरा गांव उत्साह और आस्था से सराबोर नजर आया.

'घास भैरव को लगाया जाता है मदिरा का भोग'

ग्राम बालागंज के ग्रामीण मदन बंजारा ने बताया कि "जिस साल भी गांव में कम बारिश होती है तो उस साल घास भैरव को गांव का भ्रमण करवाया जाता है. घास भैरव को ट्रैक्टर के पीछे बांधकर पूरे गांव का भ्रमण कराया जाता है. इसके अलावा उनको मदिरा का भोग भी लगाया जाता है. घास भैरव से क्षेत्र में अच्छी बारिश और सुख शांति की कामना की जाती है."

