मध्य प्रदेश का पहला शहर जहां स्टूडेंट्स करेंगे AI की पढ़ाई, स्कूलों में आधुनिक ICT लैब तैयार
नीमच जिले के जावद क्षेत्र के 30 स्कूलों में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाई. फिलहाल 1500 स्टूडेंट्स होंगे लाभान्वित.
नीमच : जहां एक ओर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर लगातार उंगली उठती है. वहीं, दूसरी ओर नीमच जिले के सरकारी स्कूलों में नई इबारत लिखने की तैयारी की जा रही है. जिले के जावद क्षेत्र में पहली बार सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की पढ़ाई शुरू होने जा रही है. प्रोजेक्ट दीप के तहत शासकीय स्कूलों के 1500 बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण मिलेगा. इस प्रोजेक्ट से शिक्षा के साथ रोजगार, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में भी नए अवसर खुलेंगे. दावा है कि जावद मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर है, जहां पर स्कूलों में बच्चों को AI की शिक्षा दी जाएगी.
पहले चरण में 1500 स्टूडेंट्स लेंगे ट्रेनिंग
जावद विधायक ओमप्रकाश सखलेचा का कहना है "प्रोजेक्ट दीप के तहत पहले चरण में 1500 बच्चों को एआई शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे आधुनिक तकनीक से जुड़े कौशल सीख सकेंगे. जावद विधानसभा क्षेत्र में 9 सितंबर से प्रोजेक्ट दीप शुरू कर दिया गया है. इस प्रोजेक्ट से बच्चों के भविष्य संवरेगा. प्रजोक्ट के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 1500 स्टूडेंट्स को सालभर फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी. इसकी ट्रेनिंग स्कूल में मिलेगी."
30 सरकारी स्कूलों में आधुनिक ICT लैब तैयार
बता दें कि जावद के 30 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक ICT लैब (Information and Communication Technology lab) बनाई गई हैं. यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी दो चरणों में प्रशिक्षण पाएंगे. पहले 6 महीने उन्हें बेसिक कंप्यूटर सिखाया जाएगा और अगले 6 महीने विषय विशेष की पढ़ाई कराई जाएगी.
बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य
विधायक ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा "लक्ष्य है कि जावद का हर बच्चा 18 साल की उम्र तक आत्मनिर्भर बने. कोर्स में ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल फ्रीलांसिंग, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, नेटवर्क लिंक डेवलपमेंट और लैंग्वेज लर्निंग जैसे विषय शामिल किए गए हैं." जावद में आयोजित कार्यक्रम में एआई विशेषज्ञों ने बताया "इस पहल से शिक्षा के साथ ही रोजगार, खेती और स्वास्थ्य सेवाओं में भी नए अवसर पैदा होंगे." वैज्ञानिक डॉ. विजय भटकर और विचारक विनय सहस्त्रबुद्धे ने भी इस पहल की सराहना की है.