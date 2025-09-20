ETV Bharat / state

नीमच में इलाज कराने गए व्यक्ति की मौत से भेंट, दनदनाती कार ने हॉस्पिटल के गेट पर ली जान

हॉस्पिटल के गेट पर हुआ हादसा ( ETV Bharat )

नीमच: शुक्रवार को नीमच जिला अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अपना इलाज कराने आए एक व्यक्ति की हॉस्पिटल के गेट पर एक कार से कुचलने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई. वाहन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के ऑफिस से अटैच बताया जा रहा है. शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे यह हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अपना इलाज कराने आया था व्यक्ति रामपुर निवासी 45 वर्षीय राजू मेघवाल, नीमच जिला अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज कराने आया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राजू ने पर्ची कटवा ली थी, लेकिन इसी दौरान उसे अचानक घबराहट होने लगी और उसे चक्कर आने लगा. जिस वजह से राजू हॉस्पिटल के मेन गेट पर ही लेट गया. आरोप है कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. महेंद्र पाटिल की ऑफिस से अटैच गाड़ी (MP 13 ZV 4590) वहां से गुजरी और उसने राजू को कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान करीब 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई.

