ETV Bharat / state

नीमच में इलाज कराने गए व्यक्ति की मौत से भेंट, दनदनाती कार ने हॉस्पिटल के गेट पर ली जान

नीमच जिला अस्पताल के गेट पर कार द्वारा कुचलने की वजह से व्यक्ति की दर्दनाक मौत, गेट पर सोने के दौरान हुआ हादसा.

NEEMUCH CIVIL SURGEON CAR CRUSHED
हॉस्पिटल के गेट पर हुआ हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 2:49 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच: शुक्रवार को नीमच जिला अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. अपना इलाज कराने आए एक व्यक्ति की हॉस्पिटल के गेट पर एक कार से कुचलने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई. वाहन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के ऑफिस से अटैच बताया जा रहा है. शुक्रवार की दोपहर करीब डेढ़ बजे यह हादसा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

अपना इलाज कराने आया था व्यक्ति

रामपुर निवासी 45 वर्षीय राजू मेघवाल, नीमच जिला अस्पताल में अपनी बीमारी का इलाज कराने आया था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, राजू ने पर्ची कटवा ली थी, लेकिन इसी दौरान उसे अचानक घबराहट होने लगी और उसे चक्कर आने लगा. जिस वजह से राजू हॉस्पिटल के मेन गेट पर ही लेट गया.

आरोप है कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. महेंद्र पाटिल की ऑफिस से अटैच गाड़ी (MP 13 ZV 4590) वहां से गुजरी और उसने राजू को कुचल दिया. गंभीर रूप से घायल राजू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान करीब 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर शुरू की जांच (ETV Bharat)

पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव का पोस्टमार्टम कराके परिजन को सौंप दिया. थाना प्रभारी पुष्पा चौहान ने बताया कि "जिस गाड़ी से हादसा हुआ है वो गाड़ी सिविल सर्जन के ऑफिस से अटैच है. गाड़ी ड्राइवर चला रहा था. कार को जब्त कर लिया गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच की जा रही है."

''जांच में जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सिविल सर्जन डॉ. महेंद्र पाटिल से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया. इस घटना के बाद अस्पताल में मौजूद लोगों में भारी नाराजगी है. उन्होंने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

Last Updated : September 20, 2025 at 2:56 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEEMUCH HOSPITAL CAR CRUSHED DEATHNEEMUCH DIST HOSPITAL GATE ACCIDENTNEEMUCH NEWSCIVIL SURGEON CAR CRUSHEDNEEMUCH CAR CRUSHED MAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.