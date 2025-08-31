ETV Bharat / state

नीमच में मगरमच्छ ने बुजुर्ग को बनाया निशाना, छतों से सुनाई दिया शोर, गांव में मची भगदड़ - NEEMUCH CROCODILE TERROR

नीमच में अचानक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा मगरमच्छ, बेकाबू होकर बुजुर्ग पर किया हमला, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर गांधी जलाशय में छोड़ा.

NEEMUCH CROCODILE RESCUE
नीमच में रिहायशी इलाके में मगरमच्छ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read

नीमच: मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ के चलते मगरमच्छ निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. ताजा मामला नीमच के सिटी थाना क्षेत्र में सामने आया है. यहां एक रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया. जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान मगरमच्छ के हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मगरमच्छ से ग्रामीणों में दहशत

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10 बजे थाड़ोली पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में एक मगरमच्छ पहुंच गया. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गांव में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण देखने के लिए जमा हो गए. इस दौरान कुछ लोग मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करने लगे. जिससे वह बेकाबू हो गया और गांव की सड़कों पर दौड़ने लगा. घबराए ग्रामीण इधर-उधर भागने लगे, जिससे कई लोग जमीन पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

मगरमच्छ को रेस्क्यू कर वन विभाग ने गांधी सागर जलाशय में छोड़ा (ETV Bharat)

वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा

इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसे वहां के स्थानीय व्यक्ति ने ही रिकॉर्ड किया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि घरों की छतों पर महिलाएं और बच्चे शोर मचा रहे हैं. स्थानीय लोग अपने-अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे. इसी बीच मगरमच्छ ने वहां मौजूद एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए बुजुर्ग को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ कर गांधी सागर जलाशय में सुरक्षित छोड़ा दिया है.

NEEMUCH CROCODILE RESCUE
नीमच के गांव में घुसा 7 फीट का मगरमच्छ (ETV Bharat)

डिप्टी रेंजर रमेश प्रजापति ने बताया कि "भारी बारिश के चलते मगरमच्छ पास की नदी से गांव में पहुंच गया था. यह मादा मगरमच्छ है, जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट और वजन करीब 2 क्विंटल है. हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है."

नीमच: मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ के चलते मगरमच्छ निकलने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. ताजा मामला नीमच के सिटी थाना क्षेत्र में सामने आया है. यहां एक रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ पहुंच गया. जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान मगरमच्छ के हमले में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मगरमच्छ से ग्रामीणों में दहशत

जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10 बजे थाड़ोली पंचायत के हनुमंतिया रावजी गांव में एक मगरमच्छ पहुंच गया. जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गांव में मगरमच्छ दिखाई देने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण देखने के लिए जमा हो गए. इस दौरान कुछ लोग मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश करने लगे. जिससे वह बेकाबू हो गया और गांव की सड़कों पर दौड़ने लगा. घबराए ग्रामीण इधर-उधर भागने लगे, जिससे कई लोग जमीन पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

मगरमच्छ को रेस्क्यू कर वन विभाग ने गांधी सागर जलाशय में छोड़ा (ETV Bharat)

वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा

इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसे वहां के स्थानीय व्यक्ति ने ही रिकॉर्ड किया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि घरों की छतों पर महिलाएं और बच्चे शोर मचा रहे हैं. स्थानीय लोग अपने-अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे. इसी बीच मगरमच्छ ने वहां मौजूद एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने बहादुरी दिखाते हुए बुजुर्ग को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ कर गांधी सागर जलाशय में सुरक्षित छोड़ा दिया है.

NEEMUCH CROCODILE RESCUE
नीमच के गांव में घुसा 7 फीट का मगरमच्छ (ETV Bharat)

डिप्टी रेंजर रमेश प्रजापति ने बताया कि "भारी बारिश के चलते मगरमच्छ पास की नदी से गांव में पहुंच गया था. यह मादा मगरमच्छ है, जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट और वजन करीब 2 क्विंटल है. हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है."

For All Latest Updates

TAGGED:

NEEMUCH CROCODILE ATTACKNEEMUCH VILLAGE ENTER CROCRODILENEEMUCH CROCODILE RESCUEMADHYA PRADESH NEWSNEEMUCH CROCODILE TERROR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

साल में एक बार खुलता है विदिशा का यह मंदिर, ब्रज से आई थी राधा रानी

मन की बात में PM मोदी ने दी अच्छी खबर, शहडोल मिनी ब्राजील के खिलाड़ी जाएंगे जर्मनी

नीमच में मगरमच्छ ने बुजुर्ग को बनाया निशाना, छतों से सुनाई दिया शोर, गांव में मची भगदड़

पन्ना में किसानों के चेहरे पर दिखी हीरे की चमक, बेशकीमती डायमंड ने खोली किस्मत, पूरे होंगे सपने

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.