ETV Bharat / state

नीमच में अजगर ने मचाया हड़कंप, नर्मदापुरम में लोग डरे, पढ़िए रेस्क्यू एक्सपर्ट की राय

नीमच और नर्मदापुरम में निकला अजगर, सर्पमित्र ने पकड़कर जंगल में छोड़ा. सर्प मित्र ने बताया सांप निकलने पर क्या करें.

NEEMUCH PYTHON FOUND
नीमच में अजगर ने मचाया हड़कंप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नीमच/ नर्मदापुरम: जावद में भरत धाकड़ के घर में 7 फीट लंबा अजगर घुसने से हड़कंप मच गया. परिवार ने जब बाड़े में अजगर को देखा तो वे घबराकर बाहर निकल आए और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी. देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तुरंत रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान को बुलाया. गजराज ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे एक बोरे में डालकर जंगल में छोड़ दिया गया. वहीं नर्मदापुरम में भी 9 फीट अजगर निकला.

नीमच में घर में घुसा 7 फीट का अजगर

नीमच के जावद के रामपुरा दरवाजा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब भरत धाकड़ के घर में अचानक एक 7 फीट लंबा अजगर घुस आया. अजगर को देखते ही परिवार के लोग घबरा गए और शोर मचाते हुए घर से बाहर निकल आए. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने तुरंत स्थानीय रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान को सूचना दी. गजराज तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी देरी के अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने अजगर को पकड़ लिया.

जंगल में छोड़ा गया अजगर

अजगर को पकड़ने के बाद गजराज ने उसे एक बोरे में सावधानी से रखा और दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. इस दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान ने लोगों को समझाया कि "ऐसे हालात में घबराने के बजाय विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए, ताकि वन्यजीव और इंसान दोनों सुरक्षित रहें. अजगर के पकड़े जाने के बाद परिवार और आस-पास के लोगों ने राहत की सांस ली."

नर्मदापुरम में निकला 9 फीट लंबा अजगर

इसी तरह नर्मदापुरम में के ग्राम गुर्रा स्टेशन रोड थाने के पास रहने वाले भागीरथ अहिरवार के घर में 9 फीट लंबा अजगर निकल आया. सूचना मिलते ही वनपरिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन में सर्पमित्रों की टीम मौके पर पहुंची. आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की है. अहिरवार जब वॉशरूम की ओर जा रहे थे, तभी कमरे की चौखट पर परछाई देखकर चौंक गए. पास जाकर देखा तो पता चला कि दीवार पर अजगर बैठा है.

सर्पमित्रों की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और वन विभाग की मौजूदगी में जंगल में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने सर्पमित्रों की तत्परता और साहसिक प्रयास की सराहना की.

For All Latest Updates

TAGGED:

NEEMUCH 7 FOOT LONG PYTHON FOUNDNARMADAPURAM PYTHON FOUNDNEEMUCH PYTHON RELEASED FORESTNEEMUCH SNAKE CATCHERNEEMUCH PYTHON FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बड़ा चमत्कारी है राजगढ़ का जालपा माता मंदिर, बिना मुहूर्त निर्विघ्न संपन्न होती है शादी

सिंगरौली विस्थापन में 12 हजार छात्रों के भविष्य पर सस्पेंस, अगले सत्र से नहीं होंगे एडमिशन

'नगर निगम हमने बनवाया, तोड़ना न पड़ जाए': पोस्टर्स हटाने पर भाजपा MLA के बेटे का हंगामा

सीधी में खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो, 3 की मौत, मोहन यादव ने रद्द किया सीधी का कार्यक्रम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.