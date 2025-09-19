नीमच में अजगर ने मचाया हड़कंप, नर्मदापुरम में लोग डरे, पढ़िए रेस्क्यू एक्सपर्ट की राय
नीमच और नर्मदापुरम में निकला अजगर, सर्पमित्र ने पकड़कर जंगल में छोड़ा. सर्प मित्र ने बताया सांप निकलने पर क्या करें.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 3:00 PM IST
नीमच/ नर्मदापुरम: जावद में भरत धाकड़ के घर में 7 फीट लंबा अजगर घुसने से हड़कंप मच गया. परिवार ने जब बाड़े में अजगर को देखा तो वे घबराकर बाहर निकल आए और तुरंत आसपास के लोगों को सूचना दी. देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई. लोगों ने तुरंत रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान को बुलाया. गजराज ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. बाद में उसे एक बोरे में डालकर जंगल में छोड़ दिया गया. वहीं नर्मदापुरम में भी 9 फीट अजगर निकला.
नीमच में घर में घुसा 7 फीट का अजगर
नीमच के जावद के रामपुरा दरवाजा इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब भरत धाकड़ के घर में अचानक एक 7 फीट लंबा अजगर घुस आया. अजगर को देखते ही परिवार के लोग घबरा गए और शोर मचाते हुए घर से बाहर निकल आए. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने तुरंत स्थानीय रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान को सूचना दी. गजराज तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी देरी के अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करने का काम शुरू कर दिया. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने अजगर को पकड़ लिया.
जंगल में छोड़ा गया अजगर
अजगर को पकड़ने के बाद गजराज ने उसे एक बोरे में सावधानी से रखा और दूर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. इस दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट गजराज सिंह चौहान ने लोगों को समझाया कि "ऐसे हालात में घबराने के बजाय विशेषज्ञों या वन विभाग को सूचना देनी चाहिए, ताकि वन्यजीव और इंसान दोनों सुरक्षित रहें. अजगर के पकड़े जाने के बाद परिवार और आस-पास के लोगों ने राहत की सांस ली."
- मुरैना में जिंदा मोर को निगलते देख लोगों ने मचाया शोर, नीमच में भी मचा हड़कंप
- भोपाल मेट्रो को पीएम मोदी का इंतजार, 24 को CMRS दौरा, अक्टूबर में हरी झंडी
नर्मदापुरम में निकला 9 फीट लंबा अजगर
इसी तरह नर्मदापुरम में के ग्राम गुर्रा स्टेशन रोड थाने के पास रहने वाले भागीरथ अहिरवार के घर में 9 फीट लंबा अजगर निकल आया. सूचना मिलते ही वनपरिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक शर्मा के निर्देशन में सर्पमित्रों की टीम मौके पर पहुंची. आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया. घटना बुधवार रात करीब 11:30 बजे की है. अहिरवार जब वॉशरूम की ओर जा रहे थे, तभी कमरे की चौखट पर परछाई देखकर चौंक गए. पास जाकर देखा तो पता चला कि दीवार पर अजगर बैठा है.
सर्पमित्रों की टीम ने अजगर को रेस्क्यू किया और वन विभाग की मौजूदगी में जंगल में छोड़ दिया. ग्रामीणों ने सर्पमित्रों की तत्परता और साहसिक प्रयास की सराहना की.